Англія

Німецький тренер незадоволений "синьо-гранатовими".

Головний тренер Челсі Томас Тухель відчуває роздратування через спроби Барселони переманити Аспілікуету.

"Я не впевнений, що хочу здійснити бажання Аспі, бо в якийсь момент це стосується і нашої команди. Я наведу приклад Кулібалі, за якого ми так боролися. Він гравець національної збірної, ровесник Аспі та капітан Наполі.

У нас у команді гравець збірної Іспанії та капітан Челсі. Напевно я бачу його на одному рівні з Кулібалі, але Барселона не оцінює його так само. Так що я не впевнений, чи можу дати Аспі бажане, тому що він для нас дуже важливий.

Ми не особливо думаємо про інші клуби і сфокусовані на власних потребах. Я сказав це Аспі і говорю вам, що розумію його персональну та кар'єрну ситуацію. Але я не в тому положенні, щоб здійснювати його бажання. Я тренер Челсі, який хоче найкращого для Челсі. Йому це не подобається, але він розуміє.

Чи подразнює поведінка Барселони щодо нього? Напевно, небагато. Чи впаде його мотивація та ігровий рівень через бажання піти? Зараз йому напевно складно через те, що інший клуб хоче його підписати. Вони постійно над його головою і це відволікає. Але до початку вересня, коли зазвичай все заспокоюється і стає більш зрозумілим, я переконаний, що він зможе зіграти на своєму найвищому рівні", — наводить слова німця Метт Лоу.

Контракт Аспілікуета з Челсі розрахований до літа 2023 року. Минулого сезону Аспілікуета провів 47 ігор у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку 3 голи і 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше новий власник Челсі прибув до Барселони для переговорів щодо двох захисників "синіх"