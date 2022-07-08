Испания

Маркос Алонсо і Сесар Аспілікуета незабаром можуть перейти до Барселони.

Захисники лондонського Челсі Маркос Алонсо і Сесар Аспілікуета незабаром можуть перейти до складу Барселони. Про це повідомляє журналіст Фабріцио Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу вже погодило умови особистих контрактів із двома іспанськими футболістами.

Також зазначається, що новий власник "синіх" Тодд Боулі планує зустрітись із керівництвом "блаугранас", щоб обговорити трансферну вартість обох гравців, а також інші питання.

¡Acaban de llegar los propietarios del Chelsea a Barcelona!



En las próximas horas se puede producir el encuentro con el FC Barcelona para negociar las llegadas de Azpilicueta y Marcos Alonso @JijantesFC #mercato pic.twitter.com/bTDv5omqbw — Gerard Romero (@gerardromero) July 7, 2022

Раніше Барселона оголосила про підписання іншого захисника Челсі Андреаса Крістенсена, який залишив склад "синіх" як вільний агент.