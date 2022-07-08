Маркос Алонсо і Сесар Аспілікуета незабаром можуть перейти до Барселони.
Getty Images
08 липня 2022, 00:55
Захисники лондонського Челсі Маркос Алонсо і Сесар Аспілікуета незабаром можуть перейти до складу Барселони. Про це повідомляє журналіст Фабріцио Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу вже погодило умови особистих контрактів із двома іспанськими футболістами.
Також зазначається, що новий власник "синіх" Тодд Боулі планує зустрітись із керівництвом "блаугранас", щоб обговорити трансферну вартість обох гравців, а також інші питання.
Раніше Барселона оголосила про підписання іншого захисника Челсі Андреаса Крістенсена, який залишив склад "синіх" як вільний агент.