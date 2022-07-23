Англія

Питання переходу гравця вирішено.

Нападник італійського Сассуоло Джанлука Скамакка в минулому сезоні отримав довгоочікувану нагоду закріпитись у стартовому складі "нероверді", чим власне й скористався.

16 голів та один гольовий пас у 38 матчах — такі показники 23-річного італійця були гідні уваги топ-клубів зі всієї Європи, і доволі тривалий час французький Парі Сен-Жермен вважався чи не головним претендентом на підписання цього футболіста.

Однак раптова поява в перемовинах лондонського Вест Гема порушила плани щодо підсилення власного складу для "червоно-синіх".

"Молотобійці" були більш активними під час контрактів із італійською стороною, тож не дивно, що саме на їхню користь у підсумку зробило свій вибір Сассуоло.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, клуби домовились про 36 млн євро гарантованої компенсації збоку Вест Гема, до яких згодом можуть додатись 6 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.

Окрім того, погодженні напередодні умови особистого контракту футболіста роблять питання цього трансферу фактично закритим.