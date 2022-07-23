Англія

Півзахисник лондонського клуба прокоментував останній трансфер клубу.

Норвезький атакувальний півзахисник Мартін Едегор минулого сезону мав змогу провести свій перший футбольний рік в якості повноцінного гравця лондонського Арсенала.

За цей час 23-річний виконавець устиг закріпитись у ролі одного з провідних виконавців, проте в той час, коли головний тренер "канонірів" Мікель Артета роздумував на тим, аби дати йому капітанську пов’язку, клуб устиг придбати українського виконавця Олександра Зінченка, який потенційно зможе конкурувати за амплуа з норвежцем.

Утім, будь-якого суперництва Мартін не боїться, а натомість тільки вихваляв професійні здібності нашого співгромадянина в своєму останньому інтерв’ю.

"Я думаю, що він може грати на обох позиціях: іноді як лівий захисник, а іноді — як півзахисник. Можливо, що він може грати навіть як вінгер.

Зінченко — універсал у цьому плані, тому, на мою думку, він стане чудовим доповненням до команди.

Я багато бачив прикладі того, як він грає, і мені дуже подобаються його здібності. Думаю, що він справді чудовий гравець", — заявив норвезький виконавець.

Нагадаємо, що раніше технічний директор Арсеналу заявив, що придбання українського виконавця стояло для його клубу на першому місці під час поточної трансферної кампанії.