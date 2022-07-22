Технічний директор Арсеналу Еду дуже радий, що його клубу вдалося роздобути українського півзахисника Олександра Зінченка.

"Я дуже радий бачити, як ми працюємо як команда тут, у клубі. Ми завчасно склали трансферний план, і головним акцентом у нашому списку був Олександр Зінченко.

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Ми раді, що зараз з нами Алекс, тому що він володіє якостями, які, я впевнений, виведуть нашу команду на інший рівень", — наводить слова Еду офіційний сайт Арсеналу.

Минулого сезону українець провів 28 поєдинків за Манчестер Сіті, в яких він віддав п'ять результативних передач.

Український півзахисник Олександр Зінченко зізнався, що з переходом до Арсеналу збулася його мрія дитинства.