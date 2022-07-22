Англія

Лондонський клуб високо оцінив українця.

Технічний директор Арсеналу Еду дуже радий, що його клубу вдалося роздобути українського півзахисника Олександра Зінченка.

"Я дуже радий бачити, як ми працюємо як команда тут, у клубі. Ми завчасно склали трансферний план, і головним акцентом у нашому списку був Олександр Зінченко.

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Ми раді, що зараз з нами Алекс, тому що він володіє якостями, які, я впевнений, виведуть нашу команду на інший рівень", — наводить слова Еду офіційний сайт Арсеналу.

Минулого сезону українець провів 28 поєдинків за Манчестер Сіті, в яких він віддав п'ять результативних передач.

Український півзахисник Олександр Зінченко зізнався, що з переходом до Арсеналу збулася його мрія дитинства.