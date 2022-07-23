Португальський вінгбек може вирушити в оренду.
Нуну Тавареш, getty images
23 липня 2022, 20:48
Раніше з'явилася інформація, що лівий захисник Нуну Тавареш залишить лондонський Арсенал після підписання українського універсала Олександра Зінченка з Манчестер Сіті.
Однак, як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, питання щодо майбутнього 22-річного португальця в клубі з Північного Лондона ще остаточно не вирішене.
За інформацією джерела, наступного тижня керівництво Арсеналу повідомить Таварешу, які у клубу на нього плани.
На даному етапі ведуться переговори з Аталантою про оренду португальського вінгбека, проте поки невідомо, чи обговорюватиметься включення пункту про викуп гравця на постійній основі.
Минулого сезону, який став дебютним за Арсенал, Нуну Тавареш провів 28 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.