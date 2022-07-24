Англія

Керманич Арсеналу оцінив гру українця у товариському матчі з Челсі.

В Орландо (США) відбувся черговий товариський поєдинок із "гучною" вивіскою між Арсеналом та Челсі, який пройшов у рамках підготовки до нового сезону та завершився розгромною перемогою "канонірів" з рахунком 4:0.

У цьому матчі свій дебют за Арсенал здійснив лідер збірної України Олександр Зінченко, який з'явився на полі з перших хвилин на лівому фланзі оборони та провів весь перший тайм.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився думкою про гру 25-річного українця у минулому протистоянні.

"Він відчайдушно хотів грати, і я це знав. Це було всього 45 хвилин, але ви одразу побачили, що йому комфортно в Арсеналі. Він розуміє все, що я хочу, він розуміє процес, і я думаю, що він провів справді хорошу гру", — цитує слова Артети офіційний сайт Арсеналу.

Нагадаємо, на нашому сайті вже є нарізка відео з моментами гри українця в його першому матчі за Арсенал