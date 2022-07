Англія

Українець провів весь перший тайм на лівій брівці оборони, тоді як "каноніри" у підсумку виграли Florida Cup завдяки розгромній перемозі.

У рамках підготовки до нового сезону англійської Прем'єр-ліги у США товариський поєдинок провели між собою лондонські Арсенал та Челсі, які за сумісництвом розіграли символічний трофей Florida Cup.

Дане протистояння стало дебютним для українського універсала Олександра Зінченка, який напередодні перейшов у стан "канонірів з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. З перших хвилин 25-річний українець зайняв ліву брівку оборони, проте під час зустрічі мав більше свободи дій за рахунок домінування його команди у володінні м'ячем.

Здавалося, що Челсі взагалі не вийшов матч, за винятком кількох гравців. У підопічних Томаса Тухеля нічого не виходило в атаці, а в обороні під високим пресингом "сині" робили помилки, чим успішно користувався Арсенал. В одному з таких моментів Габріел Жезус відкрив рахунок після помилки Трево Чалоби уже на 15-й хвилині зустрічі, майстерно перехитрувавши голкіпера суперника Едуара Менді.

Вже на 36-й хвилині підопічні Мікеля Артети збільшили свою перевагу в рахунку, але зробили вже це після якісної комбінаційної атаки, на завершенні якої опинився Мартін Едегор. В цьому моменті окремо слід відзначити тонку передачу Габріела Мартінеллі.

На другу половину зустріч команди очікувано вийшли з певними змінами у своїх складах, які також торкнулися Зінченка. Замість українця вийшов Нуну Тавареш, який, можливо, вже зіграв свою останню гру за Арсенал як мінімум цього сезону, адже саме він став найслабшою ланкою "канонірів" після перерви, а у Челсі через праву брівку почало щось хоч трохи виходити в атаці, проте безрезультативно.

Арсенал трохи гірше почав виглядати після перерви, але, незважаючи на це, продовжув контролювати гру, і на 66-й хвилині Букайо Сака довів рахунок до розгромного. Щоправда, у цьому епізоді був очевидний офсайд, але асистент арбітра цього не помітив, тож 3:0.

CHOCOLATE DO ARSENAL! Nesse jogão da @TNTbr, @estadiobr (https://t.co/QfVGLo0yCh), Youtube, Facebook e TikTok, Xhaka dominou, deu um balão e finalizou, mas foi no rebote que saiu o terceiro com Saka! #FCSeriesNaTNTSports @FCSeries



🎙️: @AndreHenning pic.twitter.com/YYxtWjXDEe — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) July 24, 2022

Вже граючи фактично повністю резервним складом, за винятком кількох гравців, Арсенал зміг у компенсований арбітром час до другого тайму часу довести рахунок до непристойного. Седрік довгою передачею знайшов у штрафному майданчику Локонгу, який опинився на самоті та головою забив четвертий гол "канонірів", поставивши крапку у цьому протистоянні — 4:0.

Отже, Арсенал здобув перемогу у Florida Cup, а найкращим гравцем матчу став Габріел Жезус.

MASSACRE DO ARSENAL, TÁ? ⚽⚽⚽⚽ Lokonga marcou o QUARTO dos Gunners que são os campeões da Florida Cup 2022! #FCSeriesNaTNTSports @fc_series



🎙️: @AndreHenning pic.twitter.com/IUvJ4rqnG9 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) July 24, 2022

Щодо гри безпосередньо Олександра Зінченка, то особливо виділилися два моменти індивідуальної майстерності новачка Арсеналу. У першому українець виконав шикарну та точну діагональну передачу на Букайо Сака.

🤩 Zinchenko’s unbelievable cross field pass pic.twitter.com/H4RUF8vJer — DailyAFC (@DailyAFC) July 24, 2022

У другому ж яскравому епізоді Зінченко на фланзі фінтом залишив у дурнях Мейсона Маунта, потім безпомилково обігрався з Габріелом Мартінеллі, а сама атака в результаті дійшла до небезпечного удару, проте Томас Партей пробив трохи вище за ворота.

Great turn and skill by Zinchenko and Martinelli #afc pic.twitter.com/YlNhBfsxCe — DailyAFC (@DailyAFC) July 24, 2022

Арсенал – Челсі 4:0

Голи: Жезус 15, Мартінеллі 36, Сака 66, Локонга 90+2

Арсенал: Рамсдейл (Тернер 73) – Вайт (Седрік 73), Саліба, Габріел, Зінченко (Тавареш 46) – Парті (Ельнені 73), Джака (Мейтленд-Найлз 79) – Сака (Маркіньос 79), Едегор (Локонга 79), Мартінеллі (Пепе 73) – Жезус (Нкетіа 57)

Челсі: Менді – Джеймс (Хадсон-Одої 73), Чалоба (Сарр 45), Сілва (Кулібалі 73), Емерсон (Аспілікуета 46) – Галлахер (Алонсо 46), Жоржіньо (Ампаду 73), Маунт (Зієш 64) – Стерлінг (Пулішич 46), Хавертц (Батшуайї 64), Вернер (Ковачич 46)

Попередження: Нкетіа, Едегор – Маунт, Алонсо, Ампаду, Кулібалі