Керманич лондонського клубу заявив, що Челсі терміново потрібні кадрові зміни серед футболістів.
Томас Тухель, getty images
24 липня 2022, 11:59
В Орландо (США) відбувся черговий товариський поєдинок із "гучною" вивіскою між Арсеналом та Челсі, який пройшов у рамках підготовки до нового сезону та завершився розгромною перемогою "канонірів" з рахунком 4:0.
Головний тренер "синіх" Томас Тухель поділився емоціями від результату цього протистояння і висловив сумніви, що від команди варто очікувати успіху, якщо не буде проведено роботу на трансферному ринку.
"Я далекий від того, щоб розслабитися. Ми заслужили поразку, і це цілком справедливо, тому що ми просто були недостатньо сильними. Ми просто не були конкурентоспроможними".
"Найважливіше те, що рівень фізичної та моральної складової в цьому матчу був набагато вищим для Арсеналу, ніж для нас. Вони зіграли, я думаю, своїм найсильнішим складом. І структура, яку ви бачите зараз за кілька тижнів, це був склад, яким вони намагатимуться стартувати в іграх Прем’єр-ліги. Звісно, з нашого боку це був не найсильніший наш склад. Це частина пояснення такої поразки, але лише його невелика частина. Інша частина викликає занепокоєння".
"Я не можу гарантувати, що ми будемо готові через два тижні. Я сьогодні бачив команду в Арсеналі, яка мала уявлення про те, як грати до рівня виснаження та рівня фізичної відданості, з яким ми не могли зрівнятися. Також є рівень розумової відданості, якого нам не вистачає, тому що у нас багато гравців. які думають про перехід в інші команди, шукають інші варіанти, при цьому у нас вже є гравці, які пішли. Я думаю, що на даний момент це очевидно".
"Мій аналіз сезону не змінився через цю гру. На жаль, ця поразка просто підтвердила мою думку. Весь останній тиждень підтверджує мою думку. Я б абсолютно волів не бути правим. Я робив усе, щоб довести свою неправоту, але зараз відчуваю, що був правий".
"Я дивлюся на минулий сезон і частину тих матчів, де у нас було труднощі. Дивлюся на частини сезону, де у нас було труднощі. Потім на нас наклали санкції, гравці покинули нас, а деякі футболісти намагаються піти. Осі в чому тут справа (не вистачає потрібних гравців — прим. ред.)".
"Тож ми терміново звернулися до якісних гравців, величезної кількості якісних гравців. Наразі ми підписали тільки двох висококласних гравців, але ми неконкурентоспроможні. На жаль, ви могли це побачити сьогодні", — цитує слова Тухеля офіційний сайт Челсі.
Нагадаємо, раніше головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився думкою про дебютну гру Олександра Зінченка у футболці "канонірів" проти Челсі.