Англія

Керманич лондонського клубу заявив, що Челсі терміново потрібні кадрові зміни серед футболістів.

В Орландо (США) відбувся черговий товариський поєдинок із "гучною" вивіскою між Арсеналом та Челсі, який пройшов у рамках підготовки до нового сезону та завершився розгромною перемогою "канонірів" з рахунком 4:0.

Головний тренер "синіх" Томас Тухель поділився емоціями від результату цього протистояння і висловив сумніви, що від команди варто очікувати успіху, якщо не буде проведено роботу на трансферному ринку.

"Я далекий від того, щоб розслабитися. Ми заслужили поразку, і це цілком справедливо, тому що ми просто були недостатньо сильними. Ми просто не були конкурентоспроможними".

"Найважливіше те, що рівень фізичної та моральної складової в цьому матчу був набагато вищим для Арсеналу, ніж для нас. Вони зіграли, я думаю, своїм найсильнішим складом. І структура, яку ви бачите зараз за кілька тижнів, це був склад, яким вони намагатимуться стартувати в іграх Прем’єр-ліги. Звісно, з нашого боку ​​це був не найсильніший наш склад. Це частина пояснення такої поразки, але лише його невелика частина. Інша частина викликає занепокоєння".



"Я не можу гарантувати, що ми будемо готові через два тижні. Я сьогодні бачив команду в Арсеналі, яка мала уявлення про те, як грати до рівня виснаження та рівня фізичної відданості, з яким ми не могли зрівнятися. Також є рівень розумової відданості, якого нам не вистачає, тому що у нас багато гравців. які думають про перехід в інші команди, шукають інші варіанти, при цьому у нас вже є гравці, які пішли. Я думаю, що на даний момент це очевидно".

"Мій аналіз сезону не змінився через цю гру. На жаль, ця поразка просто підтвердила мою думку. Весь останній тиждень підтверджує мою думку. Я б абсолютно волів не бути правим. Я робив усе, щоб довести свою неправоту, але зараз відчуваю, що був правий".



"Я дивлюся на минулий сезон і частину тих матчів, де у нас було труднощі. Дивлюся на частини сезону, де у нас було труднощі. Потім на нас наклали санкції, гравці покинули нас, а деякі футболісти намагаються піти. Осі в чому тут справа (не вистачає потрібних гравців — прим. ред.)".



"Тож ми терміново звернулися до якісних гравців, величезної кількості якісних гравців. Наразі ми підписали тільки двох висококласних гравців, але ми неконкурентоспроможні. На жаль, ви могли це побачити сьогодні", — цитує слова Тухеля офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, раніше головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився думкою про дебютну гру Олександра Зінченка у футболці "канонірів" проти Челсі.