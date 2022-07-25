Англія

Англійський клуб запрошує усіх тимчасово вимушених переселенців на благодійну гру.

Англійський Евертон у рамках благодійного поєдинку зустрінеться з київським Динамо.

Українські тимчасово переміщені особи, які наразі живуть в Англії, можуть отримати безкоштовні квитки на даний поєдинок.

Як повідомляє прес-служба "ірисок", наразі ведеться співпраця з адміністраціями міст Мерсісайду, щоб розповсюдити квитки усім бажаючим.

Кошти, які будуть отримані з квитків на цю гру, будуть передані благодійним організаціям, які підтримують українців.

Поєдинок Евертон — Динамо Київ відбудеться 29 липня на стадіоні Гудісон Парк. Початок гри — о 19:45 за київським часом.