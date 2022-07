Евертон продовжує підготовку до чергового розіграшу Англійської Прем'єр-Ліги, проводячи один товариський матч за іншим.

Так, команда Френка Лампарда завдяки голу Віталія Миколенка перемогла представника Чемпіоншипу Блекпул. Українець на початку зустрічі дочекався флангової подачі від свого одноклубника Натана Паттерсона і завдав точного удару, що став у підсумку результативним.

Також голами за Евертон відзначились Девіс та дубль на свій рахунок записав Делле Аллі.

