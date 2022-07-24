"Іриски" домоглись перемоги у товариському матчі.
віталій миколенко, фото евертон
24 липня 2022, 19:07
Евертон продовжує підготовку до чергового розіграшу Англійської Прем'єр-Ліги, проводячи один товариський матч за іншим.
Так, команда Френка Лампарда завдяки голу Віталія Миколенка перемогла представника Чемпіоншипу Блекпул. Українець на початку зустрічі дочекався флангової подачі від свого одноклубника Натана Паттерсона і завдав точного удару, що став у підсумку результативним.
Також голами за Евертон відзначились Девіс та дубль на свій рахунок записав Делле Аллі.
Блекпул — Евертон 2:4
Голи: Медін, 44, Коноллі, 50 — Миколенко, 6, Девіс, 11, Аллі, 48, 64