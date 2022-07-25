Англія

30-річний футболіст може посилити новачка АПЛ.

Незважаючи на те, що раніше була інформація, що перехід Бернда Лено у Фулгем не відбудеться, схоже, сторонам вдалося домовитися.

За інформацією The Telegraph, "дачники" погодили з "канонірами" суму трансферу у розмірі восьми мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що німець перейшов до Арсеналу з Байєра у 2018 році, англійці заплатили близько 20 мільйонів фунтів.

З того часу голкіпер провів 101 матч в АПЛ, у 25 з них не пропустивши жодного м'яча.