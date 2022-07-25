Кріштіану Роналду все ще може покинути Манчестер Юнайтед цього літа, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

"Ми знаємо, що Челсі пропонували можливість підписати Роналду. Мендеш обговорював це з клубом, але Томас Тухель відповів відмовою 10-15 днів тому. Він не хотів здійснювати цей трансфер.

Але я впевнений, що Мендеш знову намагатиметься домовитися з Челсі, Баварією та Атлетико до закриття трансферного вікна", — вважає Романо.

Раніше повідомлялося, що Роналду повернеться до Манчестера, щоб обговорити своє майбутнє з керівництвом клубу та головним тренером.