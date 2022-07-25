Англія

Португальський агент намагається переконати європейські клуби придбати його клієнта.

Кріштіану Роналду все ще може покинути Манчестер Юнайтед цього літа, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

"Ми знаємо, що Челсі пропонували можливість підписати Роналду. Мендеш обговорював це з клубом, але Томас Тухель відповів відмовою 10-15 днів тому. Він не хотів здійснювати цей трансфер.

Але я впевнений, що Мендеш знову намагатиметься домовитися з Челсі, Баварією та Атлетико до закриття трансферного вікна", — вважає Романо.

Раніше повідомлялося, що Роналду повернеться до Манчестера, щоб обговорити своє майбутнє з керівництвом клубу та головним тренером.