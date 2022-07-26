Англія

37-річний футболіст сумнівається, що "червоні дияволи" можуть виграти крупні трофеї.

Ерін тен Гаг спробує переконати Кріштіану Роналду залишитися в Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

У всіх інтерв'ю тренер давав зрозуміти, що розраховує на португальця, і тепер він зустрінеться з футболістом, щоб обговорити ситуацію, що склалася.

37-річний футболіст завжди говорив людям, близьким до нього, що вважає тен Гага дуже сильним тренером, який підходить Манчестер Юнайтед. Він хоче піти з клубу не через тренера, а через те, як функціонує МЮ.

Роналду не влаштовує політика клубу, він сумнівається, що МЮ матиме можливість боротися з Ліверпулем, Манчестер Сіті та іншими клубами за крупні трофеї.

Раніше повідомлялося, що Мендеш знову спробує домовитися з Челсі, Баварією та Атлетико про перехід Роналду.