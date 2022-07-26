Англія

Схоже, шотландський фахівець спробує умовити португальця залишитися.

Як і повідомлялося раніше, Кріштіану Роналду прибув до Манчестера. На даний момент 37-річний нападник знаходиться в Каррінгтоні — на тренувальній базі МЮ.

Також туди прибув легендарний наставник "червоних дияволів" Сер Алекс Фергюсон. Можна припустити, що шотландець спробує умовити зіркового форварда залишитися ще хоча б на один сезон.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.