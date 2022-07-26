Німецький фахівець має намір посилити клуб у це трансферне вікно.
ТОМАС ТУХЕЛЬ, GETTY IMAGES
26 липня 2022, 13:59
Томас Тухель хоче посилити склад Челсі цього літа, підписавши чотири нових гравці, повідомляє The Athletic.
На даний момент "сині" посилилися лише двома гравцями – Рахімом Стерлінгом та Каліду Кулібалі.
Тухель хоче підписати ще трьоих захисників, серед яких може бути вінгбек та гравця лінії атаки.
У пресі називалися імена Преснеля Кімпембе, Мілана Шкрініара, Дензела Думфріса, а серед лінії атаки згадувалося лише ім'я Кріштіану Роналду, щоправда, агент 37-річного футболіста намагався працевлаштувати свого клієнта до складу "синіх".
Зазначимо, що зараз Тухель розчарований трансферною компанією Челсі.