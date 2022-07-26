Англія

Український півзахисник провів перший матч за дорослу команду.

Після переходу до англійського Брентфорда Єгора Ярмолюка очікувалося, що український півзахисник виступатиме за молодіжну команду.

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Проте молодий футболіст уже встиг дебютувати за дорослу команду представника елітного дивізіону Англії.

Єгор Ярмолюк з'явився на полі на 61 хвилині товариського поєдинку проти Брайтона.

Зазначимо, що на 78-й хвилині гри українець перехопив м'яч, що призвело до гольової атаки. Брентфорд переміг із рахунком 1:0.