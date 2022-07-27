Англія

"Червоні дияволи" склали шорт-ліст гравців, котрі можуть прийти на заміну португальцю, серед яких є й ім'я бразильця.

Портал ESPN повідомляє про те, що Манчестер Юнайтед склав шорт-ліст потенційних кандидатів на заміну Кріштіану Роналду.

Серед них є й ім'я Неймара. ПСЖ не проти продати опального бразильця із великою зарплатнею, тож може бути не проти цього трансферу.

Нагадаємо, що Кріштіану не вірить у проект МЮ та хотів би змінити клуб цього літа.

Португалець та його агент Жорже Мендеш також встигли провести перші перемовини із керівництвом "червоних дияволів" щодо майбутнього КріРо.