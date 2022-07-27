Англія

Гравець примірив на себе клубові барви.

Манчестер Юнайтед у власних соцмережах офіційно презентував Лісандро Мартінеса.

Аргентинець перейшов із Аяксу та підписав умову із "червоними дияволами" до червня 2027 року з можливістю продовження контракту ще на один рік.

"Для мене велика часть приєднатися до цього великого клубу. Я дуже наполегливо працював, щоб дістатися цього моменту, і тепер, коли я вже тут, я збираюсь піти ще далі та допомогти тренерському штабу та моїм новим партнерам по команді досягти успіху" — поділився враженнями Мартінес клубному сайту.

Нагадуємо, що у Амстердамі Лісандро працював разом із новим коучем Юнайтед Еріком тен Гагом.

Захисник має у своєму активі два чемпіонських титули разом із Аяксом, а також Кубок Америки 2021 року разом із національною збірною Аргентини.