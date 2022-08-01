Англія

Football.ua разом з Parimatch Ukraine знайомлять вас із учасниками нового сезону чемпіонату Англії в рамках проєкту "Великий анонс".

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги стартує вже п'ятого серпня з поєдинку між Крістал Пелес та Арсеналом, тому ми розпочинаємо знайомство з командами та оцінюємо їхні шанси у майбутньому розіграші найпрестижнішого європейського внутрішнього чемпіонату.

Другий наш матеріал буде присвячений командам, які боротимуться за місце у середині таблиці. Читайте також наш перший текст, де ми представили новачків цього розіграшу АПЛ.

Важливе уточнення: трансферну кампанію цього літа ще не завершено, тому саме у плані новачків логічно чекати подальшого посилення у команд.

Минулий сезон

Лідс Юнайтед після свого повернення до АПЛ під керівництвом Марсело Б'єлси полюбився багатьом уболівальникам за свій видовищний стиль гри та високий пресинг, проте минулого сезону "павичі" вели боротьбу за виживання і за підсумком фінішували на 17-му місці.

Багато в чому проблеми Лідса були пов'язані з численними одночасними травмами таких лідерів, як Патрік Бамфорд і Калвін Філліпс, що стало результатом звільнення Б'єлси та призначення американського фахівця Джессі Марша.

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У Кубку Англії "павичам" вдалося дійти лише до 1/32 фіналу, де вони вилетіли від Вест Гема (0:2). У Кубку англійської ліги Лідс зупинився на стадії 1/8 фіналу, ступивши проти лондонського Арсеналу (0:2).

Головний тренер

Після відходу Марсело Б'єлси посаду головного тренера в Лідс Юнайтед зайняв Джессі Марш. Американець здебільшого як фахівець зарекомандував у системі Ред Булл, де очолював як Зальцбург і Нью-Йорк Ред Буллз, так і Лейпциг.

Головна зірка

Безсумнівно, минулого сезону головним лідером та найкращим футболістом на полі був Рафінья, однак у літнє трансферне вікно бразилець залишив Лідс та приєднався до клубу своєї дитячої мрії – каталонської Барселони.

Помітного прогресу серед решти гравців "павичів" досяг Джек Гаррісон, який минулого сезону витягував для своєї команди не один матч, забивши 10 голів і віддавши 2 асисти у 38 іграх у всіх турнірах.

Зрозуміло, що Лідс провів дуже активну трансферну кампанію цього літа, і, можливо, у новому сезоні роль лідера як на полі, так і за його межами візьме на себе хтось із новачків команди.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Бренден Ааронсон (п, Зальцбург, 32,84 млн € )

Луїс Сіністерра (н, Феєнорд, 25 млн € )

Тайлер Адамс (п, Лейпциг, 17 млн € )

Расмус Крістенсен (з, Зальцбург, 13 млн € )

Марк Рока (п, Баварія, 12 млн € )

Дарко Г'ябі (п, Манчестер Сіті, 5,8 млн € ) Рафінья (н, Барселона, 58 млн € )

Калвін Філліпс (п, Манчестер Сіті, 48,75 млн € )

Лоран Де Бок (з, Зюлте-Варегем, ва)

Ліам Маккаррон (н, Сток Сіті, ?)

Чарлі Крессвелл (з, Міллуолл, ор)

Джеймі Шеклтон (п, Міллуолл, ор)

Тайлер Робертс (н, КПР, ор)

У літнє трансферне вікно Лідс Юнайтед втратив одночасно двох важливих для себе гравців: вінгер Рафінья перейшов до Барселони, а центральний півзахисник збірної Англії Калвін Філліпс покликаний замінити Фернандіньо в Манчестер Сіті.

Однак на противагу всьому цьому "павичі" посилилися цілим рядом молодих виконавців, на яких Лідс не пошкодував серйозних сум. Подивимося, що з цього вийде.

Орієнтовний склад

(4-4-1-1) Мельє — Крістенсен, Кох, Льоренте, Фірпо — Гаррісон, Адамс, Ааронсон, Сіністерра — Джеймс — Родріго Морено

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, Лідс поряд із Борнмутом, Фулгемом та Ноттінгемом буде однією з тих команд, яка боротиметься за виживання. Варіант з тим, що "павичі" таки вилетять до Чемпіоншипу, оцінюється коефіцієнтом 3,25, а те, що залишаться — 1,30.

Редакція Football.ua, у свою чергу, вважає, що Лідс, як і раніше, являє собою так звану "темну конячку", від якої можна очікувати як неймовірних успіхів, так і тотальних провалів. Виберемо "золоту середину" і віддамо Лідсу 16-те місце з урахуванням того, що команда кадрово сильно змінилася.

Минулий сезон

Брентфорд зразка минулого сезону часто звикли порівнювати із Лідсом зразка кампанії-2020/21. "Бджоли" у першому ж сезоні після повернення в АПЛ зуміли стрибнути вище голови і фінішувати на підсумковому 13-му рядку, демонструючи при цьому привабливий футбол і створюючи проблеми навіть лідерам чемпіонату (Ліверпуль і Челсі не дадуть збрехати).

У Кубку Англії Брентфорд дійшов до 1/16 фіналу, розгромно поступившись Евертону з рахунком 1:4. У Кубку англійської ліги результати були успішнішими: підопічні Томаса Франка вилетіли в чвертьфіналі від майбутнього фіналіста турніру — лондонського Челсі (0:2).

Головний тренер

Останні успіхи Брентфорда, безперечно, пов'язані з роботою Томаса Франка. За датського фахівця "бджоли" задіяли якісну селекційну роботу, в ході якої їм вдалося зібрати команду з маловідомих раніше футболістів буквально за копійки і вийти з ними в АПЛ, нехай і не з першого разу. Франк робить помітну ставку на стандартні положення, тому кожен кутовий і навіть вкидання Брентфорда створюють небезпеку для суперників.

Головна зірка

У літнє трансферне вікно 2020 року Брентфорд підписав нападника Айвена Тоуні з Пітерборо всього за 5,6 мільйонів євро, але сьогодні портал Transfermarkt оцінює 26-річного англійця аж у 35 мільйонів євро.

І нехай показники результативності Тоуні в АПЛ дещо впали, якщо порівнювати з його виступами в Чемпіоншипі, для Брентфорда він, як і раніше, залишається головною забивною силою: 37 матчів, 14 голів і 6 асистів у минулому сезоні у всіх турнірах.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Кін Льюїс-Поттер (н, Галл Сіті, 19 млн € )

Аарон Гікі (з, Болонья, 16,5 млн € )

Єгор Ярмолюк (п, Дніпро-1, 1,5 млн € )

Бен Мі (з, Бернлі, ва)

Томаш Стракоша (в, Лаціо, ва) Крістіан Еріксен (п, Манчестер Юнайтед, ва)

Жюльєн Жанвьє (з, без клубу, ва)

Занка (з, без клубу, ва)



Головною втратою для Брентфорда в літнє трансферне вікно стал відхід креативного півзахисника Крістіана Еріксена, який вирішив не продовжувати контракт і на правах вільного агента перейшов у Манчестер Юнайтед. Щодо посилень, то вони мали точковий та економічно вигідий характери в кожну з ліній, але при цьому також був український слід — атакуючий півзахисник молодіжної збірної України та Дніпра-1 Єгор Ярмолюк приєднався до Брентфорда, де поки виступатиме за другу команду.

Орієнтовний склад

(4-3-3) Рая — Гікі, Аєр, Піннок, Генрі — Янельт, Нергор, Льюїс-Поттер — Мбемо, Тоуні, Канос

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, Брентфорд у новому сезоні також буде вести боротьбу за збереження прописки в АПЛ. Варіант з тим, що "бджоли" таки вилетять до Чемпіоншипу, оцінюється коефіцієнтом 3,35, а те, що залишаться — 1,3.

Ми вважаємо, що Брентфорд може очікувати на характерний спад, як це було з Лідсом, при цьому нам здається, що підопічні Томаса Франка збережуть перепустку у вищому дивізіоні і фінішують на 17-му місці.

Минулий сезон

Минулого сезону ми побачили типовий Саутгемптон, який демонструє свій клас спалахами: часом "святі" у непростих відрізках здатні йти на серії без поразок, але так само для них характерні і спади в результатах, особливо наприкінці кампаній, що ми і побачили в минулому розіграші. Підсумком для Саутгемптона став 15-й рядок у турнірній таблиці АПЛ.

У Кубку Англії "святі" з великими труднощами навіть проти аутсайдерів дійшли до чвертьфіналу, де розгромно поступилися Манчестер Сіті з рахунком 1:4. У Кубку англійської ліги Саутгемптон затримався до 1/8 фіналу, поки не вилетів від Челсі за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Головний тренер

Починаючи з зими 2018 року, головним тренером Саутгемптона продовжує бути Ральф Газенгюттль, який рік у рік успішно зберігає команду на своєму звичному рівні, виходячи з наявних фінансових можливостей.

Головна зірка

Головною зіркою команди вже багато років є її капітан Джеймс Ворд-Праус, який курирує атаки Саутгемптона в центрі поля своїми довгими передачами і, незважаючи на інтерес з боку більш престижних команд, і досі залишається вірним "святим". Минулого сезону 27-річний англієць провів 42 матчі, забив 11 голів і віддав 8 результативних передач

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Гевін Базуну (в, Манчестер Сіті, 14 млн € )

Секу Мара (н, Бордо, 13 млн € )

Ромео Лавіа (з, Манчестер Сіті, 12,3 млн € )

Армел Белла-Котчап (з, Бохум, 10 млн € )

Джо Арібо (п, Рейнджерс, 7,1 млн € )

Матеуш Ліс (в, Алтай, ва) Гаррі Льюїс (в, Бредфорд, ва)

Фрейзер Форстер (в, Тоттенгем, ва)

Шейн Лонг (н, Редінг, ва)

Ден Н'Лундулу (н, Челтенгем, ор)

Армандо Броя (н, Челсі, по)



Дивлячись на літню трансферну кампанію Саутгемптона, ми побачимо типові для "святих" посилення позицій молодими футболістами, які мають перспективи відразу стати зірками АПЛ. Так було з центральним захисником Мохаммедом Салісу, правим захисником Тіно Лівраменто, а також велику увагу приділяли центрфорварду Армандо Брої, який повернувся з оренди в Челсі та про якого на Football.ua був окремий матеріал