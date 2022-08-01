Football.ua разом з Parimatch Ukraine знайомлять вас із учасниками нового сезону чемпіонату Англії в рамках проєкту "Великий анонс".
Новий сезон англійської Прем'єр-ліги стартує вже п'ятого серпня з поєдинку між Крістал Пелес та Арсеналом, тому ми розпочинаємо знайомство з командами та оцінюємо їхні шанси у майбутньому розіграші найпрестижнішого європейського внутрішнього чемпіонату.
Другий наш матеріал буде присвячений командам, які боротимуться за місце у середині таблиці. Читайте також наш перший текст, де ми представили новачків цього розіграшу АПЛ.
Важливе уточнення: трансферну кампанію цього літа ще не завершено, тому саме у плані новачків логічно чекати подальшого посилення у команд.
Минулий сезон
Лідс Юнайтед після свого повернення до АПЛ під керівництвом Марсело Б'єлси полюбився багатьом уболівальникам за свій видовищний стиль гри та високий пресинг, проте минулого сезону "павичі" вели боротьбу за виживання і за підсумком фінішували на 17-му місці.
Багато в чому проблеми Лідса були пов'язані з численними одночасними травмами таких лідерів, як Патрік Бамфорд і Калвін Філліпс, що стало результатом звільнення Б'єлси та призначення американського фахівця Джессі Марша.
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У Кубку Англії "павичам" вдалося дійти лише до 1/32 фіналу, де вони вилетіли від Вест Гема (0:2). У Кубку англійської ліги Лідс зупинився на стадії 1/8 фіналу, ступивши проти лондонського Арсеналу (0:2).
Головний тренер
Після відходу Марсело Б'єлси посаду головного тренера в Лідс Юнайтед зайняв Джессі Марш. Американець здебільшого як фахівець зарекомандував у системі Ред Булл, де очолював як Зальцбург і Нью-Йорк Ред Буллз, так і Лейпциг.
Головна зірка
Безсумнівно, минулого сезону головним лідером та найкращим футболістом на полі був Рафінья, однак у літнє трансферне вікно бразилець залишив Лідс та приєднався до клубу своєї дитячої мрії – каталонської Барселони.
Помітного прогресу серед решти гравців "павичів" досяг Джек Гаррісон, який минулого сезону витягував для своєї команди не один матч, забивши 10 голів і віддавши 2 асисти у 38 іграх у всіх турнірах.
Зрозуміло, що Лідс провів дуже активну трансферну кампанію цього літа, і, можливо, у новому сезоні роль лідера як на полі, так і за його межами візьме на себе хтось із новачків команди.
Робота на трансферному ринку
Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар
|
Прийшли
|
Пішли
|Бренден Ааронсон (п, Зальцбург, 32,84 млн €)
Луїс Сіністерра (н, Феєнорд, 25 млн €)
Тайлер Адамс (п, Лейпциг, 17 млн €)
Расмус Крістенсен (з, Зальцбург, 13 млн €)
Марк Рока (п, Баварія, 12 млн €)
Дарко Г'ябі (п, Манчестер Сіті, 5,8 млн €)
|Рафінья (н, Барселона, 58 млн €)
Калвін Філліпс (п, Манчестер Сіті, 48,75 млн €)
Лоран Де Бок (з, Зюлте-Варегем, ва)
Ліам Маккаррон (н, Сток Сіті, ?)
Чарлі Крессвелл (з, Міллуолл, ор)
Джеймі Шеклтон (п, Міллуолл, ор)
Тайлер Робертс (н, КПР, ор)
У літнє трансферне вікно Лідс Юнайтед втратив одночасно двох важливих для себе гравців: вінгер Рафінья перейшов до Барселони, а центральний півзахисник збірної Англії Калвін Філліпс покликаний замінити Фернандіньо в Манчестер Сіті.
Однак на противагу всьому цьому "павичі" посилилися цілим рядом молодих виконавців, на яких Лідс не пошкодував серйозних сум. Подивимося, що з цього вийде.
Орієнтовний склад
(4-4-1-1) Мельє — Крістенсен, Кох, Льоренте, Фірпо — Гаррісон, Адамс, Ааронсон, Сіністерра — Джеймс — Родріго Морено
Прогноз на сезон
На думку Parimatch Ukraine, Лідс поряд із Борнмутом, Фулгемом та Ноттінгемом буде однією з тих команд, яка боротиметься за виживання. Варіант з тим, що "павичі" таки вилетять до Чемпіоншипу, оцінюється коефіцієнтом 3,25, а те, що залишаться — 1,30.
Редакція Football.ua, у свою чергу, вважає, що Лідс, як і раніше, являє собою так звану "темну конячку", від якої можна очікувати як неймовірних успіхів, так і тотальних провалів. Виберемо "золоту середину" і віддамо Лідсу 16-те місце з урахуванням того, що команда кадрово сильно змінилася.
Минулий сезон
Брентфорд зразка минулого сезону часто звикли порівнювати із Лідсом зразка кампанії-2020/21. "Бджоли" у першому ж сезоні після повернення в АПЛ зуміли стрибнути вище голови і фінішувати на підсумковому 13-му рядку, демонструючи при цьому привабливий футбол і створюючи проблеми навіть лідерам чемпіонату (Ліверпуль і Челсі не дадуть збрехати).
У Кубку Англії Брентфорд дійшов до 1/16 фіналу, розгромно поступившись Евертону з рахунком 1:4. У Кубку англійської ліги результати були успішнішими: підопічні Томаса Франка вилетіли в чвертьфіналі від майбутнього фіналіста турніру — лондонського Челсі (0:2).
Головний тренер
Останні успіхи Брентфорда, безперечно, пов'язані з роботою Томаса Франка. За датського фахівця "бджоли" задіяли якісну селекційну роботу, в ході якої їм вдалося зібрати команду з маловідомих раніше футболістів буквально за копійки і вийти з ними в АПЛ, нехай і не з першого разу. Франк робить помітну ставку на стандартні положення, тому кожен кутовий і навіть вкидання Брентфорда створюють небезпеку для суперників.
Головна зірка
У літнє трансферне вікно 2020 року Брентфорд підписав нападника Айвена Тоуні з Пітерборо всього за 5,6 мільйонів євро, але сьогодні портал Transfermarkt оцінює 26-річного англійця аж у 35 мільйонів євро.
І нехай показники результативності Тоуні в АПЛ дещо впали, якщо порівнювати з його виступами в Чемпіоншипі, для Брентфорда він, як і раніше, залишається головною забивною силою: 37 матчів, 14 голів і 6 асистів у минулому сезоні у всіх турнірах.
Робота на трансферному ринку
Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар
|
Прийшли
|
Пішли
|Кін Льюїс-Поттер (н, Галл Сіті, 19 млн €)
Аарон Гікі (з, Болонья, 16,5 млн €)
Єгор Ярмолюк (п, Дніпро-1, 1,5 млн €)
Бен Мі (з, Бернлі, ва)
Томаш Стракоша (в, Лаціо, ва)
|Крістіан Еріксен (п, Манчестер Юнайтед, ва)
Жюльєн Жанвьє (з, без клубу, ва)
Занка (з, без клубу, ва)
Головною втратою для Брентфорда в літнє трансферне вікно стал відхід креативного півзахисника Крістіана Еріксена, який вирішив не продовжувати контракт і на правах вільного агента перейшов у Манчестер Юнайтед. Щодо посилень, то вони мали точковий та економічно вигідий характери в кожну з ліній, але при цьому також був український слід — атакуючий півзахисник молодіжної збірної України та Дніпра-1 Єгор Ярмолюк приєднався до Брентфорда, де поки виступатиме за другу команду.
Орієнтовний склад
(4-3-3) Рая — Гікі, Аєр, Піннок, Генрі — Янельт, Нергор, Льюїс-Поттер — Мбемо, Тоуні, Канос
Прогноз на сезон
На думку Parimatch Ukraine, Брентфорд у новому сезоні також буде вести боротьбу за збереження прописки в АПЛ. Варіант з тим, що "бджоли" таки вилетять до Чемпіоншипу, оцінюється коефіцієнтом 3,35, а те, що залишаться — 1,3.
Ми вважаємо, що Брентфорд може очікувати на характерний спад, як це було з Лідсом, при цьому нам здається, що підопічні Томаса Франка збережуть перепустку у вищому дивізіоні і фінішують на 17-му місці.
Минулий сезон
Минулого сезону ми побачили типовий Саутгемптон, який демонструє свій клас спалахами: часом "святі" у непростих відрізках здатні йти на серії без поразок, але так само для них характерні і спади в результатах, особливо наприкінці кампаній, що ми і побачили в минулому розіграші. Підсумком для Саутгемптона став 15-й рядок у турнірній таблиці АПЛ.
У Кубку Англії "святі" з великими труднощами навіть проти аутсайдерів дійшли до чвертьфіналу, де розгромно поступилися Манчестер Сіті з рахунком 1:4. У Кубку англійської ліги Саутгемптон затримався до 1/8 фіналу, поки не вилетів від Челсі за підсумками післяматчевої серії пенальті.
Головний тренер
Починаючи з зими 2018 року, головним тренером Саутгемптона продовжує бути Ральф Газенгюттль, який рік у рік успішно зберігає команду на своєму звичному рівні, виходячи з наявних фінансових можливостей.
Головна зірка
Головною зіркою команди вже багато років є її капітан Джеймс Ворд-Праус, який курирує атаки Саутгемптона в центрі поля своїми довгими передачами і, незважаючи на інтерес з боку більш престижних команд, і досі залишається вірним "святим". Минулого сезону 27-річний англієць провів 42 матчі, забив 11 голів і віддав 8 результативних передач
Робота на трансферному ринку
Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар
|
Прийшли
|
Пішли
|Гевін Базуну (в, Манчестер Сіті, 14 млн €)
Секу Мара (н, Бордо, 13 млн €)
Ромео Лавіа (з, Манчестер Сіті, 12,3 млн €)
Армел Белла-Котчап (з, Бохум, 10 млн €)
Джо Арібо (п, Рейнджерс, 7,1 млн €)
Матеуш Ліс (в, Алтай, ва)
|Гаррі Льюїс (в, Бредфорд, ва)
Фрейзер Форстер (в, Тоттенгем, ва)
Шейн Лонг (н, Редінг, ва)
Ден Н'Лундулу (н, Челтенгем, ор)
Армандо Броя (н, Челсі, по)
Дивлячись на літню трансферну кампанію Саутгемптона, ми побачимо типові для "святих" посилення позицій молодими футболістами, які мають перспективи відразу стати зірками АПЛ. Так було з центральним захисником Мохаммедом Салісу, правим захисником Тіно Лівраменто, а також велику увагу приділяли центрфорварду Армандо Брої, який повернувся з оренди в Челсі та про якого на Football.ua був окремий матеріал
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Орієнтовний склад
(4-4-2) Базуну — Вокер-Пітерс, Беднарек, Салісу, Перро — Волкотт, Арібо, Ворд-Праус, Дженепо — Адамс, А. Армстронг
Прогноз на сезон
На думку Parimatch Ukraine, Саутгемптону вдасться зберегти прописку в АПЛ за підсумками сезону-2022/23. Шанси такий результат оцінюються коефіцієнтом 1,21. При цьому компанія вважає, що "святим" навряд чи вдасться стрибнути вище своєї голови. Так, підсумкове місце підопічних Ральфа Газенгюттля у першій десятці представлено показником 4,5.
Редакція Football.ua також вважає, що навряд чи варто очікувати Саутгемптон у топ-10, але при цьому ми не віримо у виліт "святих" і прогнозуємо їм 15 місце.
Минулий сезон
На початку минулого сезону багато хто пророкував Крістал Пелес виліт з АПЛ, але грамотна трансферна політика, спрямована на омолодження складу, закріпила "орлів" у середині турнірної таблиці Прем'єр-ліги на 12-му місці і, що найголовніше, змінила стиль гри команди з прагматичного на більш комбінаційний та сучасний.
У Кубку Англії лондонський клуб також мав успіх, який вилився в поразку від Челсі в рамках півфіналу з рахунком 2:0. У Кубку англійської ліги все виявилося менш успішним — 1/32 фіналу через мінімальну поразку від Вотфорда.
Головний тренер
Легенда лондонського Арсеналу Патрік Вієйра влітку минулого року очолив Крістал Пелес після відходу Роя Годжсона з посади головного тренера, здавалося б, на пенсію. Французький фахівець є вихованцем тренерської школи Манчестер Сіті, де встиг попрацювати у Нью-Йорк Сіті, а потім — у французькій Ніцці.
Саме з призначенням Вієйра "орли" стали грати у сучасніший футбол, відмовившись від прагматичного стилю.
Головна зірка
Якщо ми говоримо про головну зірку Крістал Пелес, то самовільно згадується ім'я Вілфріда Заха. Головна складова атакуючого механізму "орлів" в минулому сезоні провів 37 матчів, у яких забив 15 голів і віддав 2 результативні передачі. Вже давно кажуть, що Заха переріс рівень лондонського клубу, але поки що без нього важко уявити нинішню команду Патріка Вієйра.
Робота на трансферному ринку
Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар
|
Прийшли
|
Пішли
|Шейк Дукуре (п, Ланс, 21,3 млн €)
Сем Джонстоун (в, Вест Бром, ва)
Малком Ебіовей (н, Дербі, ва)
|Ярослав Ях (з, Заглембе Любін, ва)
Якоб Монтес (п, без клубу, ва)
Шейху Куяте (п, без клубу, ва) (
Мартін Келлі (п, без клубу, ва)
Конор Галлахер (п, Челсі, по)
Великою втратою для Крістал Пелес у літнє трансферне вікно стало повернення центрального півзахисника Конора Галлахера з оренди в лондонський Челсі, проте на його заміну "орли" підписали Шейка Дукуре з Ланса і не пошкодували на його трансфер понад 20 мільйонів євро. Подивимося, як в івуарійця вдасться замінити одне з головних відкриттів минулого сезону АПЛ.
Орієнтовний склад
(4-3-3) Гуайта — Ворд, Гуехі, Андерсен, Мітчелл — Шлупп, Дукуре, Езе — Олісе, Едуар, Заха
Прогноз на сезон
На думку Parimatch Ukraine, Крістал Пелес вдасться зберегти прописку в АПЛ за підсумками сезону-2022/23. Шанси такий результат оцінюються коефіцієнтом 1,08. При цьому компанія вважає, що "орлам" навряд чи вдасться стрибнути вище своєї голови. Так, підсумкове місце підопічних Ральфа Газенгюттля у першій десятці представлено показником 3,25.
Редакція Football.ua також вважає, що навряд чи варто очікувати Крістал Пелес у топ-10, але при цьому ми вважаємо, що "орлам" вдасться зберегти свій поточний рівень та фінішувати на 12-му місці.
Минулий сезон
Минулий сезон англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон розпочав з новим тренером після того, як Нуну Ешпіріту Санту покинув команду, дуже непогано розпочав у Тоттенгемі, але згодом був звільнений через незадовільні результати.
У певний період кампанії "вовки" навіть вели боротьбу за єврокубкову зону, але вкрай невдалий відрізок наприкінці сезону відкинув їх на десяте місце в таблиці АПЛ.
У Кубку Англії підопічні Бруну Лаже зупинилися на стадії 1/16 фіналу, мінімально поступившись найгіршій команді ліги — Норвіч Сіті. З Кубка англійської ліги Вулвергемптон вилетів від Тоттенгема на стадії 1/16 фіналу за підсумками післяматчевої серії пенальті.
Головний тренер
Як згадувалося раніше, Бруну Лаже очолив Вулвергемптон влітку минулого року після звільнення Нуну Ешпіріту Санту. Якщо брати в цілому, португальський фахівець проробив непогану роботу у свій перший рік роботи в стані "вовків", хоча, звичайно, до успіхів часів лісабонської Бенфіки, де він ставав чемпіоном Португалії та володарем Суперкубку Португалії, ще далеко. Але й рівень конкуренції в АПЛ, задля справедливості, знаходиться на зовсім іншому рівні.
Головна зірка
У Вулвергемптоні достатньо зіркових футболістів, таких як Рауль Хіменес або Педру Нету, але окремої уваги заслуговує центральний півзахисник Рубен Невеш, який перебуває в команді ще з часів її виступів у Чемпіоншипі.
4 голи та 2 асисти у 33 матчах АПЛ минулого сезону — досить непогані показники як для центрхава, тому зовсім не дивно, що у літнє трансферне вікно 25-річного португальця пов'язували з трансфером до лондонського Арсеналу та Манчестер Юнайтед. Поки Невеш залишається у Вулвергемптоні, але до закриття трансферного вікна ситуація ще може змінитися.
Робота на трансферному ринку
Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар
|
Прийшли
|
Пішли
|Натан Коллінз (з, Бернлі, 24,3 млн €)
Хван Хі Чхан (н, Лейпциг, 16,7 млн €)
|Рубен Вінагре (з, Спортінг Лісабон, 10 млн €)
Джон Радді (в, Бірмінгем, ва)
Ромейн Саїс (з, Бешікташ, ва)
Марсал (з, Ботафого, ва)
Фабіо Сілва (н, Андерлехт, ор)
Луї Моулден (в, Соліхалл, ор)
Ренат Дадашов (н, Грассхоппер, ?)
Кі-Джана Хоевер (з, ПСВ, ор)
Франсішку Трінкан (н, Барселона, по)
Вулвергемптон досить пасивний у це трансферне вікно, але головним посиленням команди має стати повернення Адами Траоре з оренди в каталонській Барселоні. Нехай іспанський габаритний вінгер не відрізняється неймовірним показниками у плані статистики, але завжди зосереджує на собі увагу під час перегляду матчів Вулвергемптона та дивує своїм дриблінгом.
Орієнтовний склад
(5-4-1) Са — Семеду, Коуді, Коллінз, Кілман, Аїт-Нурі — Адама Траоре, Дендонкер, Невеш, Нету — Хіменес
Прогноз на сезон
На думку Parimatch Ukraine, Вулвергемптон у майбутньому сезоні не зможе потрапити до єврокубків, оцінюючи його шанси фінішувати у топ-6 коефіцієнтом 11. Підсумкове місце у першій десятці виглядають більш реалістично – 3.15.
Враховуючи можливий продаж Рубена Невеша до кінця трансферного вікна, нам здається, що "вовки" таки фінішують у другій десятці і посядуть 13-те місце.
Минулий сезон
Минулого сезону Евертон несподівано для багатьох вів боротьбу за виживання, але буквально в останніх кількох турах зміг убезпечитися від вильоту до Чемпіоншипу та фінішувати на 16-му рядку в турнірній таблиці.
У Кубку Англії "іриски" дійшли до чвертьфіналу, де розгромно поступилися Крістал Пелес з рахунком 0:4, тоді як у Кубку англійської ліги мерсисайдці сенсаційно вилетіли від КПР на стадії 1/16 фіналу за підсумками післяматчевої серії пенальті.
Головний тренер
Починаючи із зими цього року головним тренером Евертона є "легенда Челсі та диспетчер Челсі" Френк Лемпард, який змінив на цій посаді Рафаеля Бенітеза.
Оцінювати роботу англійського фахівця в таборі "ірисок" поки що рано, хоча на даному етапі її результати залишають змішані почуття та враження особливо на тлі того, як і з якими успіхами Лемпарда було звільнено з Челсі взимку 2021 року.
Здається, що Френк має перспективи довести, що він є заможним і висококласним фахівцем, а решту покаже лише час.
Головна зірка
Найдорожчим футболістом Евертона на даному етапі є Домінік Калверт-Льюїн, якого кожне трансферне вікно пов'язують із переходом до іншого клубу АПЛ із вищими завданнями та перспективами.
Але, задля справедливості, вийти ДКЛ на новий рівень із сезону в сезон заважають систематичні травми, а головним в атаці Евертона в минулій кампанії був Рішарлісон, який вже змінив клубну прописку і приєднався до Тоттенгема.
Минулого сезону АПЛ Калверт-Льюїн провів лише 17 матчів, у яких забив 5 голів і віддав 2 асисти. Майбутній розіграш англійської першості може стати для 25-річного гравця визначальним у плані того, чи зможе він зарекомендувати себе як форвард топ-рівня.
Робота на трансферному ринку
Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар
|
Прийшли
|
Пішли
|Джеймс Тарковські (з, Бернлі, ва)
Двайт Макніл (н, Бернлі, ?)
Рубен Вінагре (з, Спортінг, ор)
|Рішарлісон (н, Тоттенгем, 58 млн €)
Ченк Тосун (н, Бешікташ, ва)
Джонджо Кенні (з, Герта, ва)
Жуан Вірджинья (в, Камбюр, ор)
Фабіан Делф (п, без клубу, ва)
Енді Лонерган (в, без клубу, ва)
Гільві Сігюрдссон (п, без клубу, ва)
Анвар Ель Газі (н, Астон Вілла, по)
Трансферна кампанія Евертона цього літа не тішить своєю різноманітністю. До недавнього часу "іриски" посилилися лише одним футболістом на правах вільного агента, яким став найкращий гравець Бернлі, центральний захисник Джеймс Тарковські. Проте буквально перед стартом сезону команду також поповнили захисник лісабонського Спортінгу Рубен Вінагре та вінгер Бернлі Двайт Макніл. Реальним посиленням серед цих трьох можна назвати лише Тарковські.
Орієнтовний склад
(4-2-3-1) Пікфорд — Паттерсон, Кін, Тарковські, Миколенко — Годфрі, Дукуре — Грей, Аллі, Гордон — Калверт-Льюїн
Прогноз на сезон
На думку Parimatch Ukraine, шанси Евертона фінішувати у першій десятці оцінюються коефіцієнтом 3,5, тоді як потенційний виліт до Чемпіоншипу представлений показником 4,75.
Редакції Football.ua важко уявити АПЛ без синьої частини Ліверпуля, але й особливих успіхів, виходячи із цьогорічної трансферної кампанії, ми поки не бачимо. Наш прогноз для Евертона – 14-е місце в таблиці АПЛ.