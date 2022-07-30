Англія

Перемовини між клубами тривають, сенегалець може повернутися до колишньої команди.

Перемовини між ПСЖ та Евертоном щодо трансферу Ідрісса Гани Гуйє почали два дні тому і все ще тривають, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Усі сторони зацікавлені у переході, у тому числі й сам 32-річний хавбек, який виступав у складі "ірисок" з 2016 по 2019 роки.

Умовою орендної угоди зі сторони ПСЖ є питання зарплати: парижани хочуть, аби англійці сплачували сенегальцю майже у повному обсязі, тоді як чемпіони Франції платитимуть лише маленьку частину.

Нагадаємо, нещодавно Евертон Віталія Миколенка оголосив про підписання нападника.