Україна

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

Напередодні київське Динамо провело черговий контрольний поєдинок у рамках власного благодійного туру на підтримку України. Суперником колективу Мірчі Луческу став англійський Евертон.

"Біло-сині", на тлі виходу до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, вирішили задіяти резервний склад, тоді як суперники підійшли до гри в повній бойовій готовності.

Це зрештою позначилось на результаті — новачок "ірисок" Двайт Макніл забив два м’яча після перерви, тоді як Домінік Калверт-Льюїн упорався із взяттям воріт ще на перших хвилинах.

Наприкінці зустрічі відбулось іще одне взяття воріт киян, проте воно мало радше символічний характер, тому до офіційного протоколу не потрапило.

Огляд матчу:

Евертон — Динамо Київ 3:0

Голи: Калверт-Льюїн, 4, Макніл, 73, 79.

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковськи, Кін (Холгейт, 61), Годфрі, Миколенко — Дукуре (Аллан, 73), Івобі, Гордон — Грей (Макніл, 61), Калверт-Льюїн (Аллі, 61)

Нещерет (Бойко, 46) — Кравченко (Тимчик, 46), Бурда (Забарний, 46), Сирота (Боль, 73), Вівчаренко — Андрієвський (Яцик, 73), Шепелєв — Караваєв, Гармаш (Беседін, 73), Антюх — Ванат.