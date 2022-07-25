Франция

Парижани продовжують підготовку до нового сезону.

ПСЖ під керівництвом нового головного тренера Крістофа Галтьє продовжує підготовку до старту нового сезону.

У черговому контрольному матчі парижани впевнено обіграли аутсайдера чемпіонату Японії – Гамбу Осаку з рахунком 6:2.

У складі французького клубу оформленим дублем відзначився Неймар, один із результативних ударів був із пенальті після досить картинного падіння з боку того ж бразильця. Також забитими м'ячами відзначилися Сарабія, Мендеш, Мессі та Мбаппе, який реалізував пенальті.

Гамба Осака – ПСЖ 2:6

Голы: Курокава, 34, Ямамі, 70 — Сарабія, 28, Неймар, 31 (пен), 60, Мендеш, 37, Мессі, 40, Мбаппе, 86 (пен).

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі (Ебімбе, 72), Маркіньос (Керер, 72), Кімпембе (Діалло, 72), Рамос (Данілу, 72), Мендеш (Бернат, 61) – Вітінья (Гуйє, 72), (Паредес, 61) – Сарабія (Мбаппе, 61), Мессі (Ікарді, 72), Неймар (Калімуендо, 72).