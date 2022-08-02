Новий сезон англійської Прем'єр-ліги стартує вже п'ятого серпня з поєдинку між Крістал Пелес та Арсеналом, тому ми розпочинаємо знайомство з командами та оцінюємо їхні шанси у майбутньому розіграші найпрестижнішого європейського внутрішнього чемпіонату.

Третій наш матеріал буде присвячений командам АПЛ, які в сезоні-2022/23 теоретично можуть поборотися за єврокубкову зону, крім представників із "великої шістки". Читайте також наш перший текст, де ми представили новачків цього розіграшу АПЛ, та другий матеріал, присвячений середнякам чемпіонату Англії.

Важливе уточнення: трансферну кампанію цього літа ще не завершено, тому саме у плані новачків логічно чекати подальшого посилення у команд.

Враховуючи тенденцію минулих років, редакція Football.ua вважає, що Брайтон, незважаючи на скромну трансферну кампанію, не здасть в ігровому плані та зможе фінішувати на десятому місці. Можливо, часом "чайки" наблизяться до єврокубкової зони, але відсутність якісної ротації та забивного центрфорварда (при всій повазі до Мопе) може стати їм на заваді на дистанції.

На думку Parimatch Ukraine, Брайтон має непогані шанси фінішувати в першій десятці, які оцінюються коефіцієнтом 2,0. А ось місце у топ-6 виглядає менш реалістичним – 7,0.

Як ми вже писали раніше, можливо, що з "чайками" до закриття трансферного вікна попрощається і Кукурелья, але, заради справедливості, навіть продаж зірок поки особливо не впливав на систему гри Брайтона. Навіть навпаки...

Робота Брайтона на трансферному ринку традиційно відрізняється своєю скромністю, трансферами на перспективу та щорічним продажем одного з найкращих гравців. Цього літа команду залишив центральний півзахисник Ів Біссума, який приєднався до Тоттенгема, а минулого — центральний захисник Бен Вайт, який провів успішний сезон за Арсенал.

Примітка : по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Ми ж відзначимо Леонардо Троссара , який уже третій сезон поспіль тримає рівень і щороку прогресує, як і весь Брайтон. У минулій кампанії АПЛ бельгійський вінгер провів за "чайок" 34 поєдинки, забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі. Більше того, голи Троссара переважно випадали на поєдинки проти команд, які ведуть боротьбу за єврокубки, серед яких Арсенал, Тоттенгем, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Багато хто очікував побачити тут лівого латераля Марка Кукурелью, проте іспанець провів у Брайтоні лише один сезон (нехай і вкрай успішний), та й цього літа він з великою ймовірністю вирушить до Манчестер Сіті або в Челсі.

Успіх Брайтона, безперечно, пов'язаний із роботою Грема Поттера , який очолює команду починаючи з 2019 року. Як кваліфікований фахівець англієць вперше зарекомендував себе по роботі в шведському Естерсунді, який ще на початку десятиліття виступав у четвертому дивізіоні країни, але за Поттера досяг помітного прогресу, сенсаційно виграв Кубок Швеції, а після — дійшов до 1/16 фіналу Ліги Європи.

За підсумками минулого сезону Брайтон фінішував на дев'ятому рядку, опинившись всього за п'ять очок від єврокубкового місця. Щодо Кубка Англії, то там "чайки" вилетіли від Тоттенгема на стадії 1/16 фіналу (1:3). У Кубку англійської ліги Брайтон зупинився на 1/8 фіналу, поступившись Лестеру за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Бренд Parimatch Ukraine та його команда, як і всі ми, допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

Вже не перший сезон Брайтон є тією командою, перегляд матчів якої практично завжди обіцяє приємне проведення часу. "Чайок" не можна назвати клубом, який багато витрачає, при цьому вони здатні домінувати та радувати комбінаційною грою проти суперників, які, здавалося б, перевершують їх за рівнем.

Минулий сезон

Нещодавно Астон Вілла боролася за виживання, а тепер не приховує своїх єврокубкових амбіцій. Щоправда, через неймовірну внутрішню конкуренцію поки що бірмінгемці є командою середини турнірної таблиці АПЛ, нехай і з помітними перспективами на майбутнє.

Минулого сезону "леви" змінили головного тренера — після невдалого відрізку команду покинув Дін Сміт, але на підсумковому місці Вілли в АПЛ це не надто позначилося. Бірмінгемці залишилися задовольнятися лише 14-м рядком, що кардинально відрізняється від величезних амбіцій акціонерів клубу.

У Кубку Англії Астон Вілла вилетіла на стадії 1/32 фіналу через мінімальну поразку від Манчестер Юнайтед, тоді як у Кубку англійської ліги зупинилась на стадії 1/16 фіналу, поступившись Челсі за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Головний тренер

Після звільнення Діна Сміта новим головним тренером Астон Вілли у листопаді минулого року став відомий усім Стівен Джеррард. Легендарний півзахисник Ліверпуля досяг успіхів як керманич шотландського Рейнджерс, перервавши багаторічну гегемонію Селтіка і ставши чемпіоном країни в 2021 році. За ці успіхи Джеррард отримав новий тренерський виклик в АПЛ. Але поки що не в рідному Ліверпулі, а в Астон Віллі.

Головна зірка

В Астон Віллі виступає достатньо перспективних та відомих футболістів, але за зірковим рівнем навряд чи хтось із них зможе конкурувати з Філіппе Коутіньо.

Після провального періоду в Барселоні бразильський плеймейкер повернувся до АПЛ взимку цього року, перейшовши на правах оренди в Астон Віллу, і, здається, почав поступовий перезапуск своєї кар'єри.

Загалом у Коутіньо 19 матчів за бірмінгемців, у яких він забив 5 голів і віддав і 3 результативні передачі, тому зовсім не дивно, що вже цього літа Вілла захотіла викупити у Барселони контракт бразильця на постійній основі, а сам футболіст виявився зовсім не проти продовжити роботу під керівництвом Джеррарда.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Дієго Карлос (з, Севілья, 31 млн € )

Філіппе Коутіньо (п, Барселона, 20 млн € )

Робін Ольсен (в, Рома, 3,5 млн € )

Людвіг Аугустінссон (з, Севілья, ор за 500 тис € )

Бубакар Камара (п, Марсель, ва) Метт Таргетт (з, Ньюкасл, 17,5 млн € )

Трезеге (н, Трабзонспор, 4 млн € )

Ловре Калинич (в, Хайдук, ва)

Конор Хуріхейн (п, Дербі, ва)

Джейден Філоген (н, Кардіфф, ор)

Веслі (н, Леванте, ор)



Крім повноцінного трансферу Коутіньо, цього літа Астон Вілла нарешті закрила проблемну позицію центрального захисника, яка потребувала посилення ще рік тому. Тогорічна аренда Акселя Туанзебе, як і очікувалося, стала марною, що, ймовірно, стало однією з головних причин такої низької підсумкової позиції "левів" в АПЛ. У це міжсезоння Астон Вілла очікувано поспішила закрити трансфер Дієго Карлоса із Севільї буквально у перші дні трансферного вікна, не пошкодувавши на це понад 30 мільйонів євро.

Орієнтовний склад

(4-3-3) Емі Мартінес — Кеш, Мінгс, Дієго Карлос, Дінь — Макгінн, Дуглас Луїс, Ремсі — Буендія, Воткінс, Коутіньо

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, Астон Віллі під силу фінішувати у першій десятці АПЛ. Такий результат оцінюється коефіцієнтом 1,72. Місце в єврокубках виглядає менш реалістичним, але шанси більші, ніж у Брайтона, — 5,50.

Ми вважаємо, що за нинішньої конкуренції бірмінгемцям буде важко пробитися до єврокубків за підсумками сезону, тож прогнозуємо їм дев'яте місце.

Минулий сезон

Минулий сезон для Лестера можна сміливо назвати досить посереднім, якщо враховувати минулорічні перемоги команди у Кубку Англії та Суперкубку Англії. За підсумками АПЛ-2021/22 "лисиці" фінішували на восьмому місці, залишившись без єврокубків, та й то поправити своє становище в таблиці Лестеру вдалося завдяки успішному відрізку наприкінці сезону.

У Кубку Англії "лисиці" вилетіли на стадії 1/16 фіналу після нищівної поразки від Ноттінгема з рахунком 1:4, а в Кубку англійської ліги зупинилися на чвертьфіналі, поступившись Ліверпулю за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Найбільші успіхи Лестера минулого сезону припали на єврокубкову кампанію: у Лізі концеренцій "лисиці" сягнули аж до півфіналу, де вилетіли від майбутнього володаря нового трофею — римської Роми.

Головний тренер

Починаючи з зими 2019 року головним тренером Лестера є північноірландський фахівець Брендан Роджерс, з яким команда виграла свій перший в історії Кубок Англії завдяки мінімальній перемозі над Челсі у фіналі, а потім, як уже згадувалося вище, виявилася сильнішою за Манчестер Сіті в матчі за Суперкубок Англії приблизно рік тому.

Головна зірка

Вже котрий рік Лестер асоціюється з ім'ям нападника Джеймі Варді, але через свій вік у 35 років та періодичні травми йому вже зараз доводиться передавати роль "головної скрипки" в руки та ноги інших виконавців, таких як Джеймс Меддісон.

25-річний атакуючий півзахисник минулого сезону провів аж 53 поєдинки за Лестер Сіті у всіх турнірах, зумівши забити 18 голів і віддати 12 результативних передач.

Можна було б ще відзначити центрального півзахисника Юрі Тілеманса, але його майбутнє в таборі "лисиць" дуже туманне через інтерес з боку Арсеналу та спливаючий контракт всього через рік.

Робота на трансферному ринку

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Елдін Якупович (в, без клубу, ва)

Адемола Лукман (н, Лейпциг, по)



Лестер є єдиною командою з топ-5 європейських чемпіонів, яка не оформила жодного трансферу у літнє міжсезоння. Відзначити тут поки що нічого навіть у плані продажів гравців, тому йдемо далі.

Орієнтовний склад

(4-3-3) Шмейхель — Кастань, Фофана, Еванс, Джастін — Тілеманс, Ндіді, Дьюсбері-Холл — Меддісон, Варді, Барнс

Прогноз на сезон

На думку Parimatch Ukraine, незважаючи на відсутність підсилень складу, Лестер має реальні шанси фінішувати в першій десятці, які оцінюються коефіцієнтом 1,65. А ось місце у топ-6 виглядає менш реалістичним – 7,0. Також компанія вважає, що "лисам" під силу фінішувати у топ-6, що оцінюється в 5,00 (сьомий показник серед усіх команд АПЛ-2022/23).

Редакція Football.ua, у свою чергу, не так оптимістично оцінює перспективи Лестера в новому сезоні, особливо на тлі можливого продажу Тілеманса та Фофана, а також регулярних травм ключового опорника команди Вілфріда Ндіді, тому прогнозує підопічним Брендана Роджерса лише 11-е місце.

Минулий сезон

Минулого сезону Вест Гем фінішував на сьомому рядку в турнірній таблиці АПЛ, отримавши не лише путівку до Ліги конференцій, а й довівши, що його успіхи "ковідної" кампанії були аж ніяк невипадковими.

Більше того, під час сезону-2021/22 "молотобійці" загалом продемонстрували стабільність на всіх фронтах. Так, з Кубка Англії лондонський клуб вилетів від Саутгемптона на стадії 1/8 фіналу, у Кубку англійської ліги досяг чвертьфіналу, після чого вилетів від Тоттенгема (1:2), але найголовніше: Вест Гем зупинився за крок до фіналу Ліги Європи, поступившись у двоматчевому протистоянні майбутньому володарю трофею в особі франкфуртського Айнтрахту.

Ну і, звісно, ​​будучи українським футбольним сайтом, ми не можемо не згадати, що минулий сезон став останнім за Вест Гем не лише для багаторічного капітана команди Марка Нобла, а й для одного із лідерів збірної України Андрія Ярмоленка.

Головний тренер

Девід Моєс, списаний багатьма з рахунків після невдалого періоду в Манчестер Юнайтед, у Вест Гемі зумів довести, що частка геніальності в ньому все ж є. При шотландському фахівці "молотобійці" перетворилися із борця за виживання в одного з представників Англії в єврокубках. Що вже тут казати, якщо Моєсу навіть вдалося нещодавно вдихнути нове життя в Джессі Лінгарда, який в один момент став одним із найкращих футболістів АПЛ, поки не повернувся в Манчестер Юнайтед. І, здається, це ще далеко не межа успіхів Моєса у Вест Гемі, і саме шотландцю, можливо, незабаром вдасться перервати трофейну засуху в таборі "молотобійців".

Головна зірка

Після виходу Марка Нобла на пенсію новим повноцінним капітаном Вест Гема став головний на сьогоднішній день продукт академії "молотобійців" та за сумісництвом головна зірка команди Деклан Райс.

Можна багато говорити про те, що в Англії надто переоцінюють 23-річного Райса, оскільки він є доморощеним гравцем і чи не головною надією національної збірної на найближчі десять років, але варто визнати наступний факт: англієць на сьогоднішній день є невід'ємною частиною центру поля як у Вест Гемі, так і в команді "трьох левів".

І те, що лондонському клубу вдалося переконати Райса залишитися, незважаючи на інтерес з боку того ж Челсі, говорить багато про що: як мінімум, про віру найдорожчого гравця Вест Гема в перспективи та майбутнє клубу. Щодо статистики Деклана в минулому сезоні: 49 матчів, 4 голи та 4 асисти, що досить непогано як для опорного півзахисника.

Робота на трансферному ринку