Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.
Манчестер Юнайтед — Райо Вальєкано, getty images
31 липня 2022, 20:43
У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до старту нового сезону, Манчестер Юнайтед зіграв унічию з Райо Вальєкано з рахунком 1:1.
За "червоних дияволів" забивав Амад Траоре, тоді як за Райо забитим м'ячем відзначився Альваро Гарсія.
Огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Райо Вальєкано 1:1
Голи: Траоре, 48 – А. Гарсія, 57
Стартовий склад Манчестер Юнайтед:
Стартовий склад Райо Вальєкано: