Англія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до старту нового сезону, Манчестер Юнайтед зіграв унічию з Райо Вальєкано з рахунком 1:1.

За "червоних дияволів" забивав Амад Траоре, тоді як за Райо забитим м'ячем відзначився Альваро Гарсія.

Огляд матчу:

Манчестер Юнайтед — Райо Вальєкано 1:1

Голи: Траоре, 48 – А. Гарсія, 57

Стартовий склад Манчестер Юнайтед:

Стартовий склад Райо Вальєкано: