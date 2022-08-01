Англія

"Містяни" можуть втратити гравця, за яким стежать довгий час.

Довгий час із Брайтоном переговори стосовно флангового захисника Марка Кукурельї вів Манчестер Сіті, який нещодавно продав Олександра Зінченка в Арсенал і потребує заміни українцю.

Втім, "містяни" можуть залишитись і без іспанського футболіста. В переговорний процес втрутився лондонський Челсі, повідомляє The Athletic.

Брайтон хоче отримати за свого футболіста близько 50 млн фунтів, на що згодні представники "синіх".

Минулого сезону Кукурелья забив один гол та віддав дві результативні передачі у 38 матчах за Брайтон.

Раніше Манчестер Сіті визначився із альтернативою Кукурельї, якщо трансфер зірветься