Англія

"Лиси" готуються до відходу свого лідера.

Голкіпер Лестера Каспер Шмейхель вже найближчим часом може стати гравцем Ніцци, а тому "лисицям" потрібен новий воротар.

Як повідомляє журналіст Крейг Хоуп, Лестер зацікавився голкіпером Ньюкасла Мартіном Дубравкою.

Зазначимо, що словацький футболіст минулого сезону провів 27 поєдинків на клубному рівні, у яких пропустив 36 м'ячів.

Також стверджується, що Дубравка не буде частиною угоди щодо Джеймса Меддісона, який зацікавив Ньюкасл.