"Лиси" готуються до відходу свого лідера.
Мартін Дубравка, getty images
01 серпня 2022, 23:20
Голкіпер Лестера Каспер Шмейхель вже найближчим часом може стати гравцем Ніцци, а тому "лисицям" потрібен новий воротар.
Як повідомляє журналіст Крейг Хоуп, Лестер зацікавився голкіпером Ньюкасла Мартіном Дубравкою.
Зазначимо, що словацький футболіст минулого сезону провів 27 поєдинків на клубному рівні, у яких пропустив 36 м'ячів.
Також стверджується, що Дубравка не буде частиною угоди щодо Джеймса Меддісона, який зацікавив Ньюкасл.