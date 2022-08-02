Талановитий гравець не зміг заграти на Туманному Альбіоні.
Пабло Морено, Марітіму
02 серпня 2022, 09:25
Нападник Манчестер Сіті Пабло Морено вирішив залишити клуб на правах вільного агента.
Він оформив свій перехід у португальський Марітіму. Поки що термін дії контракту з 20-річним гравцем невідомий.
Морено є вихованцем школи Ла Масії, але за основну команду Барселони так і не зіграв.
Потім у його кар'єрі був туринський Ювентус, де він грав лише за молодіжні склади. У 2020 приєднався до Манчестер Сіті, але одразу був відправлений до Жирони в оренду.
У складі Жирони він награв за два сезони 47 матчів, у яких забив лише три голи. Також на його рахунку до 20 матчів за юнацькі збірні Іспанії різного віку.