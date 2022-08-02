Англійський півзахисник продовжуватиме виступати за "городян".
Філ Фоден, getty images
02 серпня 2022, 19:00
Манчестер Сіті та Філ Фоден можуть підписати новий контракт найближчим часом.
Як повідомляє 90min, Філ Фоден збирається підписати новий контракту, згідно з яким він залишатиметься на Етіхаді до 2027 року.
22-річний гравець зароблятиме понад 200 000 фунтів стерлінгів на тиждень, що більш ніж утричі перевищує його нинішню.
Зауважимо, що Фоден зіграв 44 матчі в минулому сезоні, під час яких відзначився 14 голами та віддав 11 гольових передач.
Нагадаємо, що Фоден став найкращим молодим гравцем АПЛ за версією ПФА.