Це друга нагорода поспіль для 22-річного англійця.
ФІЛ ФОДЕН, GETTY IMAGES
10 червня 2022, 09:20
Півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена визнано найкращим молодим футболістом англійської Прем'єр-ліги за версією Професійної футбольної асоціації Англії та Уельсу. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Минулого сезону Фоден взяв участь у 28 матчах АПЛ, у яких забив дев'ять голів та віддав п'ять результативних передач.
Зазначимо, що це друга нагорода поспіль для 22-річного англійця.
Раніше повідомлялося, що Салах — найкращий гравець сезону в Англії за версією ПФА.