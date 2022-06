Півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена визнано найкращим молодим футболістом англійської Прем'єр-ліги за версією Професійної футбольної асоціації Англії та Уельсу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулого сезону Фоден взяв участь у 28 матчах АПЛ, у яких забив дев'ять голів та віддав п'ять результативних передач.

The very best bits from @PhilFoden’s PFA Young Player of the Year winning campaign! 💫🔥#ManCity pic.twitter.com/apuDvw84Aq