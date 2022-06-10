Англия

Це друга нагорода поспіль для 22-річного англійця.

Півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена визнано найкращим молодим футболістом англійської Прем'єр-ліги за версією Професійної футбольної асоціації Англії та Уельсу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулого сезону Фоден взяв участь у 28 матчах АПЛ, у яких забив дев'ять голів та віддав п'ять результативних передач.

The very best bits from @PhilFoden’s PFA Young Player of the Year winning campaign! 💫🔥#ManCity pic.twitter.com/apuDvw84Aq — Manchester City (@ManCity) June 9, 2022

Зазначимо, що це друга нагорода поспіль для 22-річного англійця.

Раніше повідомлялося, що Салах — найкращий гравець сезону в Англії за версією ПФА.