Англія

Півзахисник "містян" очікує, що норвежець принесе команді багато користі.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден високо оцінює свого нового партнера Ерлінга Голанда, а також вважає, що він лякає суперників біля воріт.

"Усі знають його послужний список, скільки він забиває, але він переходить у зовсім іншу лігу, набагато швидший футбол, тому йому може знадобитися деякий час, щоб звикнути, але я впевнений, що коли він у тонусі, його буде не зупинити.

Він схожий з Агуеро. Голанд також може різнм чином завершувати атаки. Як я вже казав, він лякає [супроивників] перед воротами, і якщо ми зможемо доставити йому м’яч у правильні зони, він буде дуже важливим для нас цього року", — сказав Фоден Sky Sports.

Нагадаємо, що раніше новачок Манчестер Сіті Ерлінг Голанд розповів про проблеми футболістів, які змінюють чемпіонат під-час трансферного вікна.