Захисник змінить клубну прописку влітку.
ЕРІК БАЇ, GETTY IMAGES
03 серпня 2022, 11:20
Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї має всі шанси змінити клубну прописку влітку.
Справа в тому, що в послугах футболіста збірної Кот-д'Іувару не зацікавлений головний тренер манкуніанців Ерік Тен Гаг, повідомляє Ніколо Скіра.
На Баї претендують Рома, Фулгем та Севілья. Всі команди вже зв'язались із представниками гравця на предмет можливого трансферу.
У сезоні-2021/22 Баї провів сім ігор і не відзначився результативними діями. Діюча угода Баї з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.
Раніше повідомлялось, що в послугах захисника зацікавлений особисто Жозе Моуріньо.