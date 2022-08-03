Англія

Захисник змінить клубну прописку влітку.

Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї має всі шанси змінити клубну прописку влітку.

Справа в тому, що в послугах футболіста збірної Кот-д'Іувару не зацікавлений головний тренер манкуніанців Ерік Тен Гаг, повідомляє Ніколо Скіра.

На Баї претендують Рома, Фулгем та Севілья. Всі команди вже зв'язались із представниками гравця на предмет можливого трансферу.

У сезоні-2021/22 Баї провів сім ігор і не відзначився результативними діями. Діюча угода Баї з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.

Раніше повідомлялось, що в послугах захисника зацікавлений особисто Жозе Моуріньо.