Англія

Півзахисник має тісні взаємини з представниками французького клуба.

Під час цьогорічної літньої трансферної кампанії стало відомо про те, що атакувальний півзахисник англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілва бажає залишити розташування команди Хосепа Гвардіоли на користь переходу до каталонської Барселони, про що сповістив команду ще взимку.

Однак власне "містяни" не зацікавлені в тому, щоб прощатись із досвідченим виконавцем, тому перемовини щодо потенційного трансферу вже на самому старті ввижаються дуже складними.

Утім, поява французького Парі Сен-Жермен у переліку потенційних покупців Бернарду може відчутно підвищити градус розмов між клубами.

На користь чемпіонів Ліги 1 говорять більші фінансові можливості, тоді як Барселоні спочатку потрібно вирішити питання щодо Френкі де Йонга, і вже після цього робити кроки на зустріч португальському виконавцю.

До речі, спортивний радник ПСЖ Луїш Кампос дуже добре знає Сілву, адже ще 2014 року, під час виступів гравця в лісабонській Бенфіці, рекомендував його підписання французькому Монако.

У минулому сезоні Бернарду відіграв 50 матчів, забивши 13 голів та віддавши сім гольових передач.