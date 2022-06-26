Испания

Але доля цього трансферу знаходиться під великим питанням.

Наприкінці цього сезону почали з’являтися чутки про буцімто можливий перехід півзахисника англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілви до каталонської Барселони, проте навіть в іспанському колективі цей трансфер назвали малоймовірним через наявні проблеми з фінансами в "блаугранас".

Окрім того, "містяни" хочуть отримати дуже великі кошти за португальського виконавця, тож "синьо-гранатовим" доведеться добряче подумати перед тим, як узагалі розпочинати якісь перемовини.

Єдине, що в цьому питанні залишається незмінним, це позиція самого 27-річного гравця.

Як повідомляє іспанська преса, про те, що Сілва хоче перебратися до Барселони вже під час поточної трансферної кампанії, клуб уперше дізнався від нього ще взимку, коли в такому ж напрямку відбув нападник Ферран Торрес.

Наразі гравець продовжує наполягати на своєму переході, однак вільних грошей у Барселони від того не більшає.

У цьому сезоні Бернарду зіграв у 50 матчах, забивши 13 голів та віддавши сім гольових передач.