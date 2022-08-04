Англія

"Вовки" хочуть підписати бельгійського нападаючого.

Вулвергемптон продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, "вовки" контактують із Челсі щодо підписання форварда Міші Батшуайї.

Минулого сезону Михайло провів 42 матчі за Бешикташ у всіх турнірах: на його рахунку 14 голів та 5 результативних передач.

Нагадаємо, що Вулвергемптону доведеться витримати конкуренцію з боку ще одного прдеставника АПЛ — Евертона.