"Вовки" хочуть підписати бельгійського нападаючого.
Міші Батшуайі, фото getty images
04 серпня 2022, 18:34
Вулвергемптон продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання 90min, "вовки" контактують із Челсі щодо підписання форварда Міші Батшуайї.
Минулого сезону Михайло провів 42 матчі за Бешикташ у всіх турнірах: на його рахунку 14 голів та 5 результативних передач.
Нагадаємо, що Вулвергемптону доведеться витримати конкуренцію з боку ще одного прдеставника АПЛ — Евертона.