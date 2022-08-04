Англія

Футболіст отримав пошкодження у товариському матчі проти Страсбуру.

Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате не зможе допомогти своїй команді на старті майбутнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

23-річний француз отримав ушкодження у товариському матчі проти Страсбура (0:3), у якому він достроково залишив поле.

"На жаль, мені потрібно провести деякий час поза полем, але це не буде надто довго. Тим часом я зроблю все можливе, щоб повернутися ще сильніше", — написав Конате у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, вже 6 серпня Ліверпуль проведе свій перший матч в англійській Прем'єр-лізі проти Фулгема. Початок о 14:30 за київським часом.