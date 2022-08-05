Англія

Лондонці хочуть підписати Удогі.

Тоттенгем продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб веде переговори про підписання захисника Удінезе Дестіні Удогі.

Стверджується, що Тоттенгем готовий заплатити за дев'ятнадцятирічного футболіста близько 25 мільйонів євро.

Минулого сезону Удогі провів 37 матчів, у яких відзначився п'ятьма забитими голами та трьома результативними перелачами.

Нагадаємо, що раніше Тоттенгем продовжив контракт із нападником та відправив його в оренду.