Англія

26-річний француз має проблему з підколінним сухожиллям.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль не зможе допомогти своїй команді у матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 26-річний француз має проблему з підколінним сухожиллям.

Незабаром Антоні має повернутися до тренувального процесу, але в першій грі сезону головному тренеру "червоних дияволів" доведеться визначитися із його заміною.

Нагадаємо, матч МЮ – Брайтон пройде 7 серпня, о 16:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Роналду навряд чи покине Манчестер Юнайтед цього літа.