Англія

Українець показав чудову статистику.

Арсенал у рамках поєдинку першого туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Крістал Пелас.

У складі "канонірів" із перших хвилин грає Олександр Зінченко, який видав розкішну статистику у першому таймі.

Як повідомляє портал Bet365, український футболіст виграв усі верхові дуелі та створив найбільше моментів в першій половині гри.

Крім того, Олександр Зічненко відзначився результативною передачею на Габріеля Мартінеллі.

Нагадаємо, що матч почався о 22:00. Слідкуйте за розвитком основних подій на Football.ua.