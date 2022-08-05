Українець показав чудову статистику.
Олександр Зінченко, фото getty images
05 серпня 2022, 23:00
Арсенал у рамках поєдинку першого туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Крістал Пелас.
У складі "канонірів" із перших хвилин грає Олександр Зінченко, який видав розкішну статистику у першому таймі.
Як повідомляє портал Bet365, український футболіст виграв усі верхові дуелі та створив найбільше моментів в першій половині гри.
Крім того, Олександр Зічненко відзначився результативною передачею на Габріеля Мартінеллі.
Нагадаємо, що матч почався о 22:00. Слідкуйте за розвитком основних подій на Football.ua.