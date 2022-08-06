Англія

Український футболіст чудово розпочав у новій команді.

Арсенал у рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії вирушив у гості до Крістал Пелас.

"Каноніри" відкрили рахунок у середині першої половини гри — після пасу Олександра Зінченка на Мартінеллі, а вже наприкінці зустрічі Гуєхі забив у свої ворота.

Авторитетний статистичний портал Whoscored традиційно оцінив учасників зустрічі. Олександр Зінченко отримав 8,1 бала, ставши найкращим гравцем.

Нагадаємо, що український футболіст виграв усі верхові дуелі та створив найбільше моментів в першій половині гри.