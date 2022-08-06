Англія

Іспанець дав коментар післа гри в першому турі.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди над Крістал Пелас.

"Найголовніше – виграти перший матч, здобути впевненість та імпульс, а потім можна буде говорити про те, що нам потрібно покращити – чесно кажучи, сьогодні таких аспектів було чимало.

Нам довелося грати не так, як ми хотіли, тому що Крістал Пелас може сприяти цьому. Щоб перемогти тут, потрібно терпіти – ми зробили це, і це частина менталітету, який ми хочемо розвинути – приїжджати у такі місця, як це, та перемагати", – наводить слова Артети офіційний сайт "канонірів".

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу першого туру АПЛ між Арсеналом та Крістал Пелас.