Іспанець дав коментар післа гри в першому турі.
Мікель Артета, getty images
06 серпня 2022, 09:59
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди над Крістал Пелас.
"Найголовніше – виграти перший матч, здобути впевненість та імпульс, а потім можна буде говорити про те, що нам потрібно покращити – чесно кажучи, сьогодні таких аспектів було чимало.
Нам довелося грати не так, як ми хотіли, тому що Крістал Пелас може сприяти цьому. Щоб перемогти тут, потрібно терпіти – ми зробили це, і це частина менталітету, який ми хочемо розвинути – приїжджати у такі місця, як це, та перемагати", – наводить слова Артети офіційний сайт "канонірів".
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу першого туру АПЛ між Арсеналом та Крістал Пелас.