Іспанський тренер залишився під враженням від гри українця.
Мікель Артета, getty images
06 серпня 2022, 09:28
Арсенал у рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії вирушив у гості до Крістал Пелас.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився про гру новачків.
"Для Вільяма [Саліба] виступ в першій грі Прем'єр-ліги на виїзді проти цієї фізичної команди був складним завданням, і те, як хлопець грав і як він вирішував кожну ситуацію, заслуговує великої поваги, і я буду хвалити його, тому що він грав чудово.
Алекс і Габі мають досвід, і вони грали багато-багато разів, але це все ще нова команда, і те, як вони адаптувалися, вражає", — наводить слова Артети офіційний сайт Арсенала.
Нагадаємо, що Олександр Зінченко — найкращий гравець матчу проти Крістал Пелас за версією Whoscored.