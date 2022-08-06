Англія

Іспанський тренер залишився під враженням від гри українця.

Арсенал у рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії вирушив у гості до Крістал Пелас.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився про гру новачків.

"Для Вільяма [Саліба] виступ в першій грі Прем'єр-ліги на виїзді проти цієї фізичної команди був складним завданням, і те, як хлопець грав і як він вирішував кожну ситуацію, заслуговує великої поваги, і я буду хвалити його, тому що він грав чудово.

Алекс і Габі мають досвід, і вони грали багато-багато разів, але це все ще нова команда, і те, як вони адаптувалися, вражає", — наводить слова Артети офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко — найкращий гравець матчу проти Крістал Пелас за версією Whoscored.