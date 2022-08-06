Англія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти гри.

Напередодні одна з варіацій лондонського дербі дала урочистий старт новому сезону англійської Прем’єр-ліги. Крістал Пелес та Арсенал долучились до цієї урочистої події, а в стартовому складі гостей ще й дебютував український виконавець Олександр Зінченко, який у підсумку став кращим гравцем на полі, згідно з думкою статистичних порталів.

У цьому новачку Арсенала допоміг асист на Габріела Мартінеллі в першому таймі, до якого вже під завісу гри партнери додали ще й випадковий автогол Марка Гуехі під завісу поєдинку.

Огляд матчу:

Крістал Пелес — Арсенал 0:2

Голи: Мартінеллі, 20, Гуехі, 85 (авт.)

Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Шлупп (Г’юз, 86), Дукуре (Мілівоєвич, 75) — Аю, Езе (Ебіовей, 86), Заха — Едуар (Матета, 58).

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель — Сака, Партей, Джака, Зінченко (Тірні, 82) — Едегор — Габріел Жезус (Нкетіа, 83), Мартінеллі.

Попередження: Клайн — Джака, Вайт.