Англія

Лондонці потребують нового центрбеку.

Челсі вкрай потребує підписання нового центрального захисника у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб не залишив спроб підписати Веслі Фофана.

Челсі проведе ще один раунд переговорів, незважаючи на відмову, яку лондонці отримали на пропозицію в 70 мільйонів фунтів.

21-річний француз через важку травму гомілки невдало провів свій другий сезон в АПЛ, зігравши лише в 12 матчах (1 гол), після чого потенційні покупці намагаються атакувати "лис" із пропозицією щодо його придбання.

Нагадаємо, що Лофтус-Чік не хоче ставати частиною угоди щодо Фофана.