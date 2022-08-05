Англія

Іспанець прокоментував свій трансфер.

Захисник Марк Кукурелья підписав контракт із лондонським Челсі. Іспанський футболіст дуже радий своєму трансферу.

"Привіт, "сині". Нарешті я тут. Дуже пишаюся тим, що приєднався до цієї команди. Щасливий, що здійснив одну зі своїх мрій з дитинства — грати за Челсі. Не можу дочекатися, щоб почати виступи", — написав гравець у своєму твіттері.

Минулого сезону Кукурелья провів 39 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол та дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті також претендував на гравця та бачив в ньому заміну для Олександра Зінченка, який перебрався до Арсеналу.