Англія

Фахівець стисло розповів про перший матч команди.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль, доволі несподівано, зіграв унічию проти Фулгема — 2:2.

Головний тренер "червоних" поспілкувався з журналістами після гри та знайшов виправдання такому результату.

"Поле було сухим. Якось так. Ми більшість часу грали за сценарієм Фулгема. Ми отримали очко в дуже поганій грі. Я собі ставлю запитання: "Як таке могло статися?". Спочатку ставлення гравців до матчу було неправильним, а потім ми хотіли відігратися, але це вже було нелегко.

Ми не заслуговували на більше, але ось гру можна значно покращити. Ми не мали імпульсу. Ми могли виграти матч, оскільки у нас було більше моментів, але ми, ймовірно, не заслуговували на перемогу", — сказав фахівець.

Нагадаємо, що Дарвін Нуньєс забив за Ліверпуль витончений гол п'ятою у дебютному матчі в АПЛ.