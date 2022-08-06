Англія

Сылва задоволений грою своєї команди.

Головний тренер Фулгема Марку Сілва залишився задоволений діями своїх підопічних у матчі першого туру АПЛ проти Ліверпуля (2:2).

"Ми повинні поважати найкращу, найвищу якість, яку мають гравці Ліверпуля, але ми маємо виконувати свою роботу та довіряти собі. Ми показали фантастичну організацію від початку до кінця матчу. Наш перший тайм був майже ідеальним, як ми контролювали гру і працювали.

Хвалю Мітровіча. Я знаю, якими є його якості. Я тут, щоб взяти найкраще від своїх гравців, і ми продовжуємо минулий сезон. Мітровіч — це не просто голи. Робота, яку він виконав сьогодні для команди, його тиск, допомоги півзахисту та захисту — цього було б достатньо, навіть якби він не забив.

Я повинен привітати всіх, від Марека Родака до Мітровіча, але робота, яку він виконав без м’яча сьогодні, була фантастичною", — сказав Сілва.

Нагадаємо, раніше прокоментував матч Фулгем — Ліверпуль Юрген Клопп.