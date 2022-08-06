Англія

Команди переграли більше третини години компенсованого арбітром часу через різноманітні фактори.

Евертон із Віталієм Миколенком у складі мінімально поступився Челсі.

Віталій урятував Евертон від другого пропущеного, коли кинувся перед вільним ближнім кутом власних воріт блокувати постріл Стерлінга з близької відстані на завершення простріла ще одного дебютанта — Кукурельї, із лівого флангу.

У наступному турі Евертон зіграє в гостях у Астон Вілли, а на Челсі очікує перше лондонське дербі нового сезону — удома проти Тоттенгема.

Огляд матчу:

Евертон — Челсі 0:1

Гол: Жоржиньо, 45+9 (пен.)



Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковські, Міна (Вінагре, 70), Годфрі (Голгейт, 18), Миколенко — Грей (Аллі, 60), Дукуре, Івобі, Макніл — Гордон.



Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кулібалі (Кукурелья, 75) — Джеймс (Пулишич, 64), Канте, Жоржиньйо, Чілвелл — Маунт (Лофтус-Чік, 65), Гаверц (Броя, 74), Стерлінг.



Попередження: Міна, Миколенко, Голгейт — Джеймс, Кукурелья.