Команди переграли більше третини години компенсованого арбітром часу через різноманітні фактори.
Евертон - Челсі, Getty Images
06 серпня 2022, 23:57
Евертон із Віталієм Миколенком у складі мінімально поступився Челсі.
Віталій урятував Евертон від другого пропущеного, коли кинувся перед вільним ближнім кутом власних воріт блокувати постріл Стерлінга з близької відстані на завершення простріла ще одного дебютанта — Кукурельї, із лівого флангу.
У наступному турі Евертон зіграє в гостях у Астон Вілли, а на Челсі очікує перше лондонське дербі нового сезону — удома проти Тоттенгема.
Огляд матчу:
Евертон — Челсі 0:1
Гол: Жоржиньо, 45+9 (пен.)
Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковські, Міна (Вінагре, 70), Годфрі (Голгейт, 18), Миколенко — Грей (Аллі, 60), Дукуре, Івобі, Макніл — Гордон.
Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кулібалі (Кукурелья, 75) — Джеймс (Пулишич, 64), Канте, Жоржиньйо, Чілвелл — Маунт (Лофтус-Чік, 65), Гаверц (Броя, 74), Стерлінг.
Попередження: Міна, Миколенко, Голгейт — Джеймс, Кукурелья.