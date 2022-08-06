Англія

Евертон із Миколенком у складі мінімально поступився Челсі

Команди загалом переграли більше третини години компенсованого арбітром часу через різноманітні пошкодження та інші технічні фактори.

Евертон — Челсі, Getty Images

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Евертон — Челсі 0:1

Гол: Жоржиньо, 45+9 (пен.)



Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковські, Міна (Вінагре, 70), Годфрі (Голгейт, 18), Миколенко — Грей (Аллі, 60), Дукуре, Івобі, Макніл — Гордон.



Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кулібалі (Кукурелья, 75) — Джеймс (Пулишич, 64), Канте, Жоржиньйо, Чілвелл — Маунт (Лофтус-Чік, 65), Гаверц (Броя, 74), Стерлінг.



Попередження: Міна, Миколенко, Голгейт — Джеймс, Кукурелья.