Англія 07 серпня 2022, 10:12 Брайтон знайшов заміну для Кукурельї "Чайки" можуть підписати співвітчизника Кукурельї. Адріа Педроса 07 серпня 2022, 10:12 Сайт Football Espana повідомляє, що Брайтон зацікавлений в трансфері Адріа Педроси. Після продажу Марка Кукурельї в Челсі "чайкам" необхідно шукати заміну для свого лідера. Педроса є гравцем Еспаньйола та був одним із лідерів "папуг" у минулому сезоні по багатьом важливим статистичним показникам. Нагадаємо, що Леві Колвілл з Челсі такоє має опинитися у Брайтоні. Люди Адріа Педроса Команди Еспаньйол Джерела Football Espana Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте