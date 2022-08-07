Англія

"Чайки" можуть підписати співвітчизника Кукурельї.

Сайт Football Espana повідомляє, що Брайтон зацікавлений в трансфері Адріа Педроси.

Після продажу Марка Кукурельї в Челсі "чайкам" необхідно шукати заміну для свого лідера.

Педроса є гравцем Еспаньйола та був одним із лідерів "папуг" у минулому сезоні по багатьом важливим статистичним показникам.

Нагадаємо, що Леві Колвілл з Челсі такоє має опинитися у Брайтоні.